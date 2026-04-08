1月期のドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で、主演を務めた玉木宏。"保険金"絡みの事件や事故を調べる保険調査会社を舞台に、保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントで、玉木はコンプラ度外視な"最強"保険調査員の主人公・天音蓮を好演した。かつては警視庁捜査一課の刑事だった経歴もある天音が、優れた観察眼で民間の保険調査員として真相を解明していく痛烈なストーリーが、話題を呼んだ。

玉木と言えば、二枚目からコミカル、重厚な役、人情味溢れる役...と幅広い役柄を我が物にしてきた実力派。そんな彼が2019年に主演したのが、ドラマ「スパイラル〜町工場の奇跡〜」だ。

玉木宏が町工場再建のため奮闘する企業再生家を好演 (C)テレビ東京

銀行員から企業再生家に転身した芝野健夫(玉木)は、大手電機メーカー・曙電機をCRO(＝最高リスク管理責任者)として倒産の危機から救った手腕を持つ。ある日、そんな芝野のもとに、天才的な発明家で、町工場「マジテック」の創業者・藤村(平泉成)の訃報が届く。彼は、芝野が銀行員時代に多くを教わった恩人だった。芝野は通夜に参列し、藤村の娘・浅子(貫地谷しほり)と息子・望(戸塚純貴)、そして藤村の右腕だった桶本(國村隼)と再会。マジテックが創業者亡き今、3億円もの負債を抱えて倒産の危機に瀕していることを知る。恩人の遺した町工場を守るため、芝野はマジテックの再建を名乗り出る。一方、芝野の銀行員時代の元同僚で因縁の相手でもある村尾(眞島秀和)は、芝野への復讐のため、外資系ファンドの社長、ナオミ・トミナガ(真矢ミキ)と手を組んでマジテックを乗っ取ろうと動き出す...。

■恩人が遺した小さな町工場を守りたい...再建のために奮闘する企業再生家を好演した玉木宏

(C)テレビ東京

真山仁による小説「ハゲタカ4.5／スパイラル」を映像化した同作。玉木が演じる芝野は、「人を弾く仕事ではなく、人を救う仕事がしたい」という信念を持つ企業再生家。経営難に陥った大手電機メーカーの再建を手掛けるなど、やり手の男だ。今回は恩人の遺した小さな町工場の再建に乗り出すわけだが、そんなところに芝野の正義感と優しさが感じられる。しかし、大手企業の再建よりも難易度の高い中小企業の立て直しに、外資系ファンドとの対峙も加わり、芝野は想像を絶する苦境の渦に飲み込まれていくこととなる。

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そんな芝野を玉木は真っすぐなまなざしで好演。どんなに困難な局面を迎えても決して諦めずに奮闘する姿が魅力的だ。小さな町工場に次々と降りかかる難題や、かつての同僚の画策、自己の利益ばかりを優先する金融機関の策略に揉まれながらも、自らの信念を決して見失わない芝野を、玉木が熱く、時に温かく人情味たっぷりに演じている。

(C)テレビ東京

小さな町工場が外資系ファンドと対峙しながらも再生を目指す姿をリアリティたっぷりに描く、緻密で重厚な社会派ドラマ。日本の技術を守るために闘う企業再生家の物語を、ぜひその目で楽しんでいただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

スパイラル〜町工場の奇跡〜（全8話）

放送日時：2026年4月11日(土)8:50〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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