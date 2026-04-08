キリンビールの公式Xが更新され、「晴れ風」の新CM撮影の様子が公開された。

■目黒蓮、「晴れ風」撮影の舞台裏で自然体な表情

【動画】目黒蓮「晴れ風」CM撮影の様子／オフショット／カナダから投稿した近影

公開された動画では、白シャツにデニムを合わせた爽やかな装いの目黒が登場。青空を思わせる背景の前で嬉しそうにグラスに「晴れ風」を注ぐ姿や、舞い落ちる桜の花びらをつかもうと手を伸ばす様子が映し出されている。

さらに、座り込んで缶を手にくつろぐカットや、豪快に笑う場面、グラスを掲げるシーンなどもあり、舞台裏ならではの飾らない魅力が詰まった動画となっている。

動画内で目黒は、「僕が一番飲んでる自信があります。今も家の冷蔵庫はすごい青いですし、僕昨日も飲みましたから」とコメント。「晴れ風」への親しみが伝わるひと言で、普段から愛飲している様子を明かした。

さらに、「進化した『晴れ風』みなさん乾杯！」と呼びかけたあとには、実際に口にして「あ、うま！」とひと言。続けて「キレとコクが増したような。これはまさに本当に進化だなって」と語っており、商品の魅力をまっすぐに伝える姿も印象を残した。

SNSでは「晴れ風マウントをとろうとする目黒くんかわいい」「めめに乾杯」「どの表情もかっこいい」「爽やか」「笑顔に癒される」「座ったときの脚の長さにびっくり」「桜の花びらつかもうとしてるのかわいい」といった声が寄せられている。

■目黒蓮「晴れ風」CMオフショット

■カナダから投稿した近影ショット

Snow Man

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