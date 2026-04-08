タレント若槻千夏（41）が7日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）にレギュラー出演。ゲストの振付師YUMEKI（26）に「壁にぶち当たった時」の考え方を聞いた。

YUMEKIは「うまくいかないことって人生で生きていてたくさんあると思うんですけど、それって自分が生きている証拠、価値なのかなって思うんですよ。不幸になったとか、人と比べたりすると思うんですけど。幸せの価値はその人が決められるもので、自分で幸せのレベルを上げているからこそ『自分が不幸だ…』とか落ち込んだりする。なので、僕があまり期待しないタイプ。変に後先のこと想像しないですね」と語った。

若槻は「期待し過ぎているからへこむ？」と聞くと、YUMEKIは「そうですね。それをすることで変な期待心も生まれないですし、そのときを生きている感じがしていて。普段の生活に当たり前のことってないと思うんですよ。今生きていることが幸せなので」と語った。

若槻が姿勢を正して聞いている様子にYUMEKIは「これ何語ってるんですかね？」と我に返った。

若槻は「沁みてます。みんなで。この後しゃべりたくないです。これより深いところいけない」と語った。「でもこれ間違えないでくださいね。期待してないってことは手を抜くってことではないってこと」とドヤ顔で語り、「自分の言葉みたいに。コメント泥棒しましたけど」とスタジオを笑わせた。