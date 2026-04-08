6年総額で約79億円…前ナゲッツ指揮官のマイケル・マローンがノースカロライナ大HCへ就任

4月8日（現地時間7日）。ノースカロライナ大学は、男子バスケットボールチームの新たなヘッドコーチ（HC）にマイケル・マローンが就任したことを発表した。

同大は“ターヒールズ”の愛称で知られ、NCAAトーナメントで6度の優勝を誇る名門。レジェンドではマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）やビンス・カーター（元トロント・ラプターズほか）、現役ではハリソン・バーンズ（サンアントニオ・スパーズ）、コービー・ホワイト（シャーロット・ホーネッツ）、キャメロン・ジョンソン（デンバー・ナゲッツ）らを輩出してきた。

過去5シーズン、同大はOBのヒューバート・デイビス（元ニューヨーク・ニックスほか）が指揮を執ってきたが、54歳のマローンが後任を務めることに。

サクラメント・キングスとナゲッツで約12シーズン、指揮を執った経験を持つマローンは、2024－25シーズン終盤までナゲッツの指揮官をこなし、レギュラーシーズン通算471勝（327敗／勝率59.0パーセント）、プレーオフ通算44勝（36敗／勝率55.0パーセント）でいずれもフランチャイズ史上最多を誇る。

なかでも2022－23シーズンには、現在も主軸として活躍するニコラ・ヨキッチ、ジャマール・マレー、アーロン・ゴードンらを擁し、球団初優勝を成し遂げた実績を持つ。

マローンには大学バスケットボールチームにおけるHC経験は皆無。最後にカレッジチームでコーチを務めたのは2001年にアシスタントコーチ（AC）を務めたマンハッタン大学時代のこと。8日の就任会見で、マローンはこのように話していた。

「この機会を与えていただき、本当に感謝しています。私がこの責任を軽視することはありません。人々は私に『コーチ、なぜNBAでコーチするチャンスを捨てたんですか？ あなたはNBAのコーチでしょ？』と何度も尋ねてきます。2023年にはデンバーで優勝しましたからね」

「簡単な決断ではありませんでしたが、私がずっと考えていたのは、特別な何か、歴史と伝統の一員になれるチャンス、自分自身よりもはるかに大きなものの一部になれるチャンスです。大学におけるコーチの仕事は、これ以外には考えられませんでした。他の仕事でしたら、電話にも出なかったでしょうね」

そんなマローンHCの契約内容は、6年5000万ドル（約79億円）。平均年俸は約833万ドル（約13億1614万円）と、バスケットボール界で最も高額な報酬を手にするコーチの1人となった。

AC時代も含めて、NBAで約20年のコーチ経験を持つマローンHCが、ノースカロライナ大で新たなチャレンジをスタートさせただけに注目していきたいところだ。