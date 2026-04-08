Z世代の失業率が最大30%になる予測も…アメリカで進む「AIによる新人仕事の消滅」が日本にも来る
最近アメリカで起きている変化は「AIが人間の仕事を奪う」という単純な話ではありません。もっと静かで、しかし根本的な構造変化です。それは、「エントリーレベル（新卒・未経験）の仕事が、この世から消え失せようとしている」という現象です。
この流れは、もはやデータと経営者の「本音」に隠しようもなく現れ始めています。LinkedInの分析では、企業が求める人材要件は「ポテンシャル」から「即戦力のスキルと経験」へと露骨にシフトしており、未経験者が入り込む隙間が急速に縮小しています。
さらに衝撃的なのは、トップ経営者たちの発言です。AIスタートアップ「Anthropic」のCEO、ダリオ・アモデイは、AIによってホワイトカラーのタスクの50%以上が自動化される可能性を指摘しており、特にジュニアレベルが担ってきた業務への影響は壊滅的です。
追い打ちをかけるように、クラウドサービス「ServiceNow」のCEOビル・マクダーモットは、さらに踏み込んだ予測を口にしています。「今後数年で、AIによる自動化の影響で若年層（Gen Z）の失業率は最大30%に達する可能性がある」。これはもはや「雇用の調整」ではなく、社会構造の破綻に近い数字です。
ぼくがシアトルで働いている現場でも、この変化は肌感覚として強烈にあります。以前であればジュニアメンバーに任せていたリサーチ、議事録作成、資料の初稿作成は、今ではまずAIに投げます。人間がやるのは、AIが出したアウトプットを評価し、意思決定に繋げる「最後の2割」だけ。
ここで重要なのは、「仕事そのものが消えたわけではない」という点です。消えているのは、「新人が最初に経験するはずだった雑務」なのです。企業は極めて合理的に、「AIで瞬時に終わることに、高い給料と育成コストをかけて人を雇う理由はない」と結論づけています。その結果、「新人を雇って育てる」というビジネスモデルの前提そのものが、音を立てて崩れています。
◆「経験を積めない」世代のリアル
この変化に対し、アメリカの若手は悲鳴に近い不安を抱えています。Redditなどのコミュニティで繰り返されるのは、「経験を積むための仕事に就くのに、なぜ経験が必要なんだ？」という矛盾への怒りです。
インターンシップの競争は異常なまでに激化し、エントリーレベルの求人は激減。「最初の一歩」を踏み出すこと自体が、かつての倍以上の難易度になっています。
一方で、企業側の論理はシンプルです。「AIを使えば、一人あたりの生産性は5倍になる。ならば、10人の新人を育てるより、1人のシニアにAIを持たせたほうが効率的でリスクも低い」。ぼくの周囲でも、「ジュニアを数入れるより、シニア中心の少数精鋭チームで回す」という意思決定が当たり前に行われています。
ここには明確な断絶があります。
個人は「経験を積みたい」と願い、企業は「経験者しかいらない」と突き放す。
このズレは一時的な不況ではなく、AIがもたらした「構造的な拒絶」です。
◆キャリアは「階段」から「ジャンプ」へ
これまでのキャリアは「階段」でした。新人として入り、コピー取りや簡単なリサーチといった雑務をこなしながら、先輩の背中を見て少しずつ上の段へ登っていく。このモデルが崩壊しました。
AIが「階段の一番下の段」をシュレッダーにかけてしまったからです。
今のキャリア構造は、ゆっくり登るものではなく、「ある程度の高さまで、最初からジャンプできる能力がある人」だけがリングに上がれるゲームに変わりました。
この変化は、採用のあり方を根本から変えます。企業は「ポテンシャル」という曖昧な言葉を信じなくなり、「すでに何を作り、何を成し遂げたか」という実績のみを重視するようになります。履歴書の学歴よりも、「GitHubに何を公開しているか」「AIを使ってどんなプロジェクトを動かしたか」という、個人のポートフォリオの価値が爆上がりしています。
この流れは、もはやデータと経営者の「本音」に隠しようもなく現れ始めています。LinkedInの分析では、企業が求める人材要件は「ポテンシャル」から「即戦力のスキルと経験」へと露骨にシフトしており、未経験者が入り込む隙間が急速に縮小しています。
追い打ちをかけるように、クラウドサービス「ServiceNow」のCEOビル・マクダーモットは、さらに踏み込んだ予測を口にしています。「今後数年で、AIによる自動化の影響で若年層（Gen Z）の失業率は最大30%に達する可能性がある」。これはもはや「雇用の調整」ではなく、社会構造の破綻に近い数字です。
ぼくがシアトルで働いている現場でも、この変化は肌感覚として強烈にあります。以前であればジュニアメンバーに任せていたリサーチ、議事録作成、資料の初稿作成は、今ではまずAIに投げます。人間がやるのは、AIが出したアウトプットを評価し、意思決定に繋げる「最後の2割」だけ。
ここで重要なのは、「仕事そのものが消えたわけではない」という点です。消えているのは、「新人が最初に経験するはずだった雑務」なのです。企業は極めて合理的に、「AIで瞬時に終わることに、高い給料と育成コストをかけて人を雇う理由はない」と結論づけています。その結果、「新人を雇って育てる」というビジネスモデルの前提そのものが、音を立てて崩れています。
◆「経験を積めない」世代のリアル
この変化に対し、アメリカの若手は悲鳴に近い不安を抱えています。Redditなどのコミュニティで繰り返されるのは、「経験を積むための仕事に就くのに、なぜ経験が必要なんだ？」という矛盾への怒りです。
インターンシップの競争は異常なまでに激化し、エントリーレベルの求人は激減。「最初の一歩」を踏み出すこと自体が、かつての倍以上の難易度になっています。
一方で、企業側の論理はシンプルです。「AIを使えば、一人あたりの生産性は5倍になる。ならば、10人の新人を育てるより、1人のシニアにAIを持たせたほうが効率的でリスクも低い」。ぼくの周囲でも、「ジュニアを数入れるより、シニア中心の少数精鋭チームで回す」という意思決定が当たり前に行われています。
ここには明確な断絶があります。
個人は「経験を積みたい」と願い、企業は「経験者しかいらない」と突き放す。
このズレは一時的な不況ではなく、AIがもたらした「構造的な拒絶」です。
◆キャリアは「階段」から「ジャンプ」へ
これまでのキャリアは「階段」でした。新人として入り、コピー取りや簡単なリサーチといった雑務をこなしながら、先輩の背中を見て少しずつ上の段へ登っていく。このモデルが崩壊しました。
AIが「階段の一番下の段」をシュレッダーにかけてしまったからです。
今のキャリア構造は、ゆっくり登るものではなく、「ある程度の高さまで、最初からジャンプできる能力がある人」だけがリングに上がれるゲームに変わりました。
この変化は、採用のあり方を根本から変えます。企業は「ポテンシャル」という曖昧な言葉を信じなくなり、「すでに何を作り、何を成し遂げたか」という実績のみを重視するようになります。履歴書の学歴よりも、「GitHubに何を公開しているか」「AIを使ってどんなプロジェクトを動かしたか」という、個人のポートフォリオの価値が爆上がりしています。