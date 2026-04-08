エアアジアグループ各社は、「Give Peace a Chance」キャンペーンを、4月8日から14日まで開催する。

エアアジアX、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きなどが対象となる。

片道最低運賃は、クアラルンプール行きが23,990円、バンコク/ドンムアン行きが18,806円、高雄行きが12,990円、台北/桃園行きが13,900円、香港行きが14,148円、マニラ行きが12,090円。いずれも燃油サーチャージ、諸税込み。搭乗期間は4月20日から2027年3月27日まで、一部対象外となる日もある。また、座席指定や受託手荷物が含まれた「バリューパック」も最大30％割引となる。

世界情勢の不透明感が続く中、旅行をより身近でリーズナブルなものにするという使命を示すもの。トニー・フェルナンデス共同創業者は「エアアジアは25年間にわたり、人々をつなぐことを使命としてきた。旅には人を再びつなぎ、新たな視点を発見し、休息と内省の場を与える独自の力がある。人と人が直接出会い、理解し合うことで、壁が取り払われる。だからこそ、つながりは決して贅沢品であってはならない」と述べた。