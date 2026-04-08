「ホテルでお祝いしたよん」ゆまうみカップル、ラブラブ誕生日ショット公開！ 「ケーキすごい！」
節約彼氏のゆうたさんと浪費彼女のまみさんの2人によるカップルクリエイター・ゆまうみカップルの公式Instagramは4月6日、投稿を更新。ゆうたさんの誕生日を祝う様子を披露しました。
【写真】ゆまうみカップルの誕生日ショット
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ケーキすごい！」「我が家にある、ミニオンのコスプレいる？？（笑）」「これでゆこしゆうたくんは大人になるのかな？」と、祝福の声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】ゆまうみカップルの誕生日ショット
「ゆうたの誕生日旅行2026 in大阪」同アカウントは「ゆうたの誕生日旅行2026 in大阪 ゆうた改めてお誕生日おめでとう ホテルでお祝いしたよん」とつづり、誕生日を祝う様子を披露しています。1枚目は誕生日ケーキを前に寄り添うラブラブなツーショットです。2枚目は、ゆうたさんとキャラクターのぬいぐるみとケーキを持ったソロショット、3枚目は「頼んだケーキが可愛すぎて、食べるの勿体なかった」と、お気に入りのかわいい誕生日ケーキの写真を披露しました。
まみさんの誕生日を祝う様子を披露3月7日には「3月6日まみちゃんのお誕生日」と、まみさんの誕生日を祝う様子を公開していた同アカウント。コメントでは、「いつまでも仲良くね」「めっちゃカワイイ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)