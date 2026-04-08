周囲を「ヒカル水準」に強制アップデート！マインドや行動に影響を与えるヒカルのスゴさ【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんの“人間力”がスゴイ！】周囲の人を“ヒカル水準”に引き上げる存在感

基準も事業も“ヒカルレベル”に

ヒカルさんと関わると、周りの人の考え方や行動の質が自然と変わるのがよくわかります。特に「令和の虎」のメンバーたちは、ヒカルさんと接するようになってから、自分の考え方や行動が変わったと口をそろえて話しています。

理由はふたつあると思っています。まずひとつ目は、マインドや仕事に対する基準が上がることです。ヒカルさんの素早い決断や大胆な行動、結果へのこだわりを間近で見ていると、「この基準で動かないと」と思えてくる。自然と自分の物差しも引き上げられ、高い水準で考え、行動するようになるんです。

ふたつ目は、関わる事業や環境の規模が大きくなることです。ヒカルさんと一緒にプロジェクトを進めることで、個人ではなかなか触れられない大きな事業や環境に参加できます。そうした経験は、知識やスキルだけでなく、思考の幅や視野を広げる大きな刺激になります。

こうして、ヒカルさんのそばにいるだけで、周囲の人間も自然とレベルアップし、より高い基準で物事を考え、行動できるようになるのだと思います。僕自身も同じように大きく成長させてもらい、考え方や判断の幅が広がったことを実感しています。もっと長い時間を一緒に過ごしているヒカルさんチームのスタッフたちも、きっと同じように感じているのではないでしょうか。

ヒカルさんが周囲の人の考え方や行動を変える理由

①マインドや仕事に対する基準が上がる

・素早い決断

・大胆な行動

・結果へのこだわり

ヒカルさんの高い基準

ヒカルの基準を間近で見る人たちは影響を強く受け自然と基準が上がる

②関わる事業や環境の規模が大きくなる

大きなビジネスを経験することで知識やスキル経験を得ることができる

ヒカルさんと行動をともにするだけで自然とレベルアップしていく！

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘

【著者紹介】

林 尚弘（はやし・ なおひろ）

『令和の虎CHANNEL』二代目主宰。株式会社FCチャンネル代表取締役。1984年、千葉県出身。自身の受験体験から大学1年で起業、1年後に武田塾を設立。「授業をしない」「参考書での自学自習」「1冊を完璧に」の方針で、E判定から早稲田、慶應、国立大学医学部などへの逆転合格者を続出させ、フランチャイズ化をきっかけに8年間で全国400校舎、年商130億円を超える。2018年よりYouTube『令和の虎CHANNEL』に出演。志願者に支援した金額は総額2億円を超える。2022年、株式会社FCチャンネルを設立し、事業を拡大したいさまざまな会社を支援している。