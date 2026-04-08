今回は、初対面の夫とLINE交換したママ友にゾッとしたエピソードを紹介します。

娘の友達の母親が家に来たけど…

「最近小学生になった娘が、学校で仲良くなった男の子の友達を家に連れてきました。夕方6時になり、やっとその子のお母さんが迎えにきましたが、ちょうどそのタイミングで夫が仕事から帰宅したんです。

そのお母さんは、初対面の夫を見て『素敵な旦那さん』と言ってうっとりした表情。さらに夫に『LINE交換しませんか？』と言い、夫は困惑しつつもLINEを交換していました。

さらにそのお母さんは『〇さん、よろしくお願いします』といきなり夫を下の名前で呼び、なれなれしい人だなと思うのと同時に、『何この人、どういうつもり……？』『まさか夫に気があるのかな』とゾッとしました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 嫌な予感がしたときって、その予感が当たることって結構ありますからね。ちなみにこの母親はシングルマザーで、最近彼氏と別れたばかりだそうですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。