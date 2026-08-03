Googirl
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「あの女と結婚しなよ？ 私出て行くので！」妻より女友達を優先する夫を見捨て、家出した話
今回は、妻より女友達を優先する夫を見捨て、家出したエピソードを紹介します。女友達と遊園地デートしていた夫…「夫が大学時代の女友達とよく会って…
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母親を毒親呼ばわり…甘ったれた娘がラウンジ嬢になり客から酒をかけられ
親からお小遣いをもらっているのに、贅沢ができないからと毒親呼ばわりする子どももいるようです。自分が恵まれていることに気づけず、お金目的で夜の…
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食費が月に15万？ 食い尽くし系夫が甥っ子のミートボールを略奪した話
今回は、食い尽くし系夫が甥っ子のミートボールを略奪したエピソードを紹介します。久しぶりに実家に帰ったけど…「結婚して以来、夫の異常な食欲に困…
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「君はうちに来ないでくれ」両親がモラハラ夫を撃退した話
今回は、両親がモラハラ夫を撃退したエピソードを紹介します。「お前が食事中、俺が子どもの面倒を見るから」と言われたけど…「私の夫はいわゆるモラ…
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「お願い、離婚しないで…」子供たちが両親の離婚阻止を決意した話
今回は、子供たちが両親の離婚を阻止しようと決意したエピソードを紹介します。両親の会話が聞こえてしまい…「うちは両親と僕、お姉ちゃん、妹の5人…
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刃物を持った男が暴れてる？ 妊婦の妻と2歳の息子を見捨てて逃げた夫
ピンチに陥ったとき、その人の本性があらわれることも。今回は、ショッピングモールで家族を見捨てた旦那さんのエピソードをご紹介します。逃げる夫の…
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「今日は接待ゴルフのはずなのに…」夫が若い女性と腕を組んで歩いていた話
今回は、夫が若い女性と腕を組んで歩いていた姿を目撃したエピソードを紹介します。「これは浮気なの…？」「ある週末、夫へのクリスマスプレゼントを…
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不倫相手と二股をかけた彼氏を振り、実家に帰ったら修羅場に遭遇した話
今回は、不倫相手と二股をかけた彼氏を振り、実家に帰ったら修羅場に遭遇したエピソードを紹介します。彼氏をLINEで振った代償「会社の先輩と不倫して…
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「お前らいい加減にしろよ！」子どもを放置する夫の元カノと夫を懲らしめた話
今回は、子どもを放置する夫の元カノと夫を懲らしめたエピソードを紹介します。子どもが危うく川に落ちそうになったというのに…「ある日夫に誘われ、…
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最悪、逮捕されますよ？ 育児しないのに親権を主張する夫に弁護士が交渉
離婚の話し合いが進まず、弁護士さんに頼る人もいますよね。今回は、親権を譲らない夫に弁護士さんが交渉したエピソードをご紹介します。虐待！逮捕…
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「母親なんだから、子どもの思い出作りぐらい頑張れよ？」普段育児しない夫の提案に、嫌な予感がした話
今回は、普段育児しない夫の提案に、嫌な予感がしたエピソードを紹介します。よりによってなぜ電車で行くの…「私は0歳と3歳の子がいる母親です。今は…
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「一緒に復讐しませんか？」義母と手を組み、夫と義父にやり返した話
今回は、義母と手を組み、夫と義父にやり返したエピソードを紹介します。義母が寝込んでいるというのに…「義両親と同居していますが、男尊女卑な義父…
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「どうせ俺の子じゃないに決まってる…」妻に子どものDNA鑑定を要求した夫の末路
今回は、妻に子どものDNA鑑定を要求した夫の末路についてのエピソードを紹介します。生まれてきた子は全然自分に似ておらず…「妻が妊娠・出産しまし…
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妻の死後、夫が女友達と3か月で再婚…子どもに「ママ」と呼ばせていて
大切なパートナーを亡くし号泣していたのに、あっという間に再婚する人も。どんな気持ちの変化があったかは本人にしかわからないけれど、周りの人は複…
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「私のせいでこんなことに…」育児ノイローゼになり家出したら、息子がいなくなった話
今回は、育児ノイローゼになり家出したら、息子がいなくなったエピソードを紹介します。「息子が急にいなくなった」と言われ…「私には3歳の息子がい…
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「もう彼女妊娠させて逃げたらダメだよ？」最低な元カレに復讐した話
今回は、中学時代に妊娠させ逃げた、最低な元カレに復讐したエピソードを紹介します。元カレの楽しそうな様子にムカムカし…「中3のときに付き合って…
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「あんなのいらないだろ？」大事にしていたピアノを夫に勝手に売られた話
今回は、大事にしていたピアノを夫に勝手に売られたエピソードを紹介します。数日間家を空けていたら…「結婚後すぐに妊娠、出産しましたが、夫は子ど…
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娘に「子豚ちゃん」というあだ名をつけた母親…高校生になった娘から
成長した娘が外見を気にするのをやめさせたいお母さん。今回は、そんなお母さんが娘さんに言われた一言をご紹介します。大切なのは中身？「娘は赤ちゃ…
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「一人息子だから親の面倒をみるのは当然だろ？」結婚後、嫌な予感が的中した話
今回は、結婚後、嫌な予感が的中したエピソードを紹介します。義両親は健康でまだ50代なのに…「今から20年以上前の話です。夫との結婚が決まり、夫が…
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「知らない人と話したらダメでしょ？」不倫して苦しめた元夫をスルーした話
今回は、不倫して苦しめた元夫をスルーしたエピソードを紹介します。今さらなんのつもり…？「元夫との離婚の原因は、元夫の不倫です。元夫は子どもが…