芸能界のママたちが子育てや夫婦関係などを語るABEMAの番組「秘密のママ園2」が4月5日に配信され、#10のスタジオゲストに元モー娘。で、元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が出演した。

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紺野は、2017年に結婚した北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手（34）との間にもうけた4児を育てる母親。番組内の愚痴を明かすコーナーでプロ野球選手の夫はシーズンの半分が遠征という生活で、“ワンオペ育児”の大変さをこぼしたが、SNSでは批判が殺到している。

「野球選手を選んだ時点で、子育てがどうなるか予測できるはず。本人は自分の頑張りを褒めてほしかったのでしょうが、ワンオペを主張すること自体が《夫へのリスペクトがないのではないか》との批判に。いわゆるシングルマザーのワンオペとは世帯収入面でも全く異なりますから。ただ、最も物議を醸したのは、MCで元AKB48の峯岸みなみさんが、仕事で地方に行く夫について聞いた場面です。紺野さんは『GPS付けてます』と“疑ってしまう”ことを告白。わざわざ公表することで、夫に前科があったのではないかと疑いの声も上がっています」（女性誌編集者）

そこで思い出されるのが、元AKB48でタレントの板野友美（34）だ。夫は東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）で、紺野と同じく年下野球選手の妻として注目される。板野も23年2月に放送されたテレビ番組で、浮気対策として「夜はLINEのテレビ電話をほぼずっとつないでる。そのまま寝る時もある」と明かして批判を浴びた。

「野球選手という職業柄、家を空けることが多いし、元アイドルの妻から見て、スポーツ選手の出会いの状況などはある程度察しがつくのでしょう。野球選手の不倫・浮気スキャンダルは少なくありませんし、束縛したい気持ちも理解できますが、GPSを付けたり、電話をつなぎっぱなしというエピソードを公にされたら、夫側のイメージにも影響することは想像できるはず。元アイドルゆえのプライドがうかがえます。紺野さんも自身のYouTubeで自宅紹介や過去の自分のモテについてなど、自慢投稿が、板野さんと似ていると話題になっています」（スポーツ紙芸能担当記者）

確かに4人の子育ては大変だろうが、《幸せアピールしてる人は危険だなぁとは思う》《板野友美だけでなく紺野あさ美まで秘密のママ園で馴れ初めとかベラベラ喋っちゃったみたいで私の中で好感度下がったなぁ》などと厳しい目で見られている。ママタレとしての好感度アップとはほど遠い印象だ。

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