ついにファミマから腕時計が出た！シチズン時計と共同開発した注目の1本

ファミリーマートに行っても、お弁当や新作スイーツばかりに目がいってしまい、衣料品コーナーはいつも素通り…。という方も多いのではないでしょうか。コンビニの服といえば「出先で服が汚れたり、急なお泊まりで下着が必要になったりしたときの緊急用」というイメージがあるかもしれません。

しかし、実は今そのイメージは大きく変わっているんです。その場しのぎの服ではなくしっかりとした素材で長く愛用できるウエアや下着が手に入るとして、新たなカテゴリーを切り拓いたパイオニア的存在が「コンビニエンスウェア」。“いい素材、いい技術、いいデザイン。”をコンセプトに2021年にブランドを立ち上げ、今年で5周年を迎えます。

Tシャツやサングラス、トレーナーにパンツ、そしてアウターと全身コーデできるほどラインアップも充実。満を持して「腕時計」（1998円）が4月17日より登場します。しかも日本を代表する老舗時計メーカー シチズン時計との共同開発。これは期待しかない！ ということで、早速、気になる春夏の新作とともにチェックしていきましょう。

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと展開するファミリーマートのオリジナルブランド。コンビニで購入できる衣類のクオリティを格段に上げ、“良質なアパレルをコンビニで買う”という新たな文化を創造、定着させてきました。

今回発売の「腕時計」は、前述の通りシチズンとタッグを組んで誕生。時計としてのクオリティはもちろん、随所に「コンビニエンスウェア」らしさが息づいています。

最大のポイントは、なんと言っても“10気圧防水”を備えていること。一般的なカジュアルウォッチには3気圧防水が多い印象ですが、これからの季節の水場などでも安心感があります。この本格的なスペックは、日本を代表する老舗時計メーカーであるシチズン時計との共同開発だからこそ実現できたと言えるでしょう。

デザイン面では、秒針・ベルト穴・つく棒にファミマカラーが採用。コラボアイテムにありがちな前面にカラーを押し出すスタイルではなく、シンプルでさりげなく、日常に溶け込んで毎日使える仕様となっています。コーデにしっくりハマるブラックとホワイトの2色展開で、ケースは合成樹脂、風防はアクリル樹脂、バンドにはポリウレタン樹脂を使用しています。手首周りは12.5〜19.5cmのワンサイズ展開で、電池寿命は3年となっています。

▲「長袖アウターTシャツ」

その他にも春夏向けの新作や新色も続々登場中。抗菌防臭加工を施したUSAコットン素材を使用したボーダー柄「長袖アウターTシャツ」（1998円）や、吸水速乾・接触冷感素材でひんやり快適な「ショートパンツ」にビビットな新色オレンジが仲間入り。「アウターTシャツ」（1498円）のXXLサイズが再販売と、ついつい買い足ししたくなるラインアップです。

▲「サンダル」

また、柔らかで履きやすい「サンダル」（2990円）に、高級感もありながらリラックスタイムにぴったりなUSAコットン仕様の「スウェットパンツ」（1998円）なども。ちょっとした夏のレジャーにぴったりなアイテムも目白押しです。

▲「サングラス」

さらに、テンプル部分にファミマカラーをあしらった「サングラス」の新色（ブラウンミックス・クリアブラウン）に「晴雨兼用ミニ傘」（2490円）の新色（ホワイト・ブラウン）など、夏の日差し対策向けの雑貨類も発売します。

▲「晴雨兼用ミニ傘」

困った時だけじゃなく日常的にも買いに行きたいファミリーマートの「コンビニエンスウェア」。今年の春夏も、かなりお世話になりそうな予感です。

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＜文／GoodsPress Web＞

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