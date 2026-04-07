＜妊娠できないカラダ＞先天性の病気を持つ娘が「子どもが絶対欲しい」彼氏と交際。別れた方がいいの？
子どもを望むかどうかは、将来の結婚や人生設計にも関わる問題ではないでしょうか。とくに、身体的な事情で出産が難しい場合、恋人との関係に悩む人も少なくないのでしょう。今回紹介するのは、大学生の娘をもつママの投稿です。
『大学生の娘に彼氏ができました。相手は社会人2年目です。相手は「子どもが絶対に欲しい！」と言っているそう。娘は先天性の病気で子どもを産めないことを伝えました。すると相手は驚いて「子どもは絶対に欲しい。だから結婚は……」と言われたらしく、娘は相手にフラれたと思い落ち込んでいました。しかし後日、テーマパークに誘われ、娘は勝手に交際終了と思い込んでいたことがわかりました』
見ている未来が違うなら別れた方がいいという声
まず目立ったのは、将来の希望が大きく違う以上、早めに別れた方がよいのではないかという意見でした。
『結婚を視野に入れる年齢なら「別れた方がいい」と言う。もう見ている未来が違うのだから結婚は難しい。娘の時間をムダにするのは見逃せないわ。ご縁がなかったのよ』
『お互いのためにも別れた方がいいと思う。付き合いが長くなるほど別れもツラくなる』
結婚や出産に関する価値観が大きく異なる場合、いずれ別れ話がもち上がるかもしれません。でも付き合いが長く続くほど、ツライ別れになるのではないかという考え方です。まだ若い娘さんには、別のご縁があるかもしれません。
男性にも子どもを望む権利がある、という意見も
一方で、「出産は女性に主導権がある」との投稿者さんの言葉に引っかかったママもいるようです。男性が子どもを望むこと自体は自然な気持ちであり、それを否定するべきではないという声もありました。
『女性が産むか産まないか決める権利があるのと同じで、男性だって子どもを望む権利があるでしょう』
『子どもを授かるのは男女どちらにも関わる問題だと思います』
「子どもが欲しい」と男性が言うことに、違和感がないとママたち。価値観の違いはどちらが悪いという問題ではなく、互いの人生観の違いとして受け止めるべきだという意見もありました。
大学生なら親は見守るべきという声
さらに、娘さんが大学生であることから、親が交際に口出しする必要はないという考え方も多く見られました。
『大学生ならまだ結婚を考える年齢ではないでしょう。親が口を出すことではない』
『娘が彼を好きなら続ければいいし、イヤなら別れる。それだけの話。決めるのは親ではなく本人です』
『アドバイスを求められたら思いを伝えるけれど、恋愛中は周囲が何を言っても難しいこともある』
大学生なら、娘さんなりに自分のことを考えられる年齢ではないでしょうか。まだ若い男女なら、結婚をゴールにするケースだけではないのでしょう。投稿者さんが心配するのは当然かもしれません。しかし恋愛は本人の経験のひとつでもあり、最終的な判断は当事者に任せるべきだという意見です。
「都合のいい関係」を心配する声も
投稿者さんはさらに、「もしかしたら、娘は子どもができないから避妊しなくてもいいと思われているのではないか、子どもが産める女性が現れたら娘は捨てられるのではないか、と考えてしまいます」との不安も打ち明けています。この心配に対しては、交際のあり方を懸念するコメントもありました。
『正直に言うと、都合のいい相手にされている可能性もあると思う。遊ぶのには十分と思われているかも。子どもが欲しいと言っているのに別れないのなら、将来別れる前提でつき合っているのかもしれない』
『性病予防のためにも避妊具は使った方がいい』
『結婚したい相手ができるまでは一緒にいようね！ だと思います』
娘を思うからこそ、ママとしてさまざまな不安が浮かんでくるのかもしれません。まずは娘さんに、自身を大事にするよう伝えることが大切なのでしょう。
親が実際にできるたった1つのことは…
同じように子どもを望めない娘さんをもつママからコメントが寄せられました。もし彼氏ができたら、相手としっかりと話し合ってほしいと伝えているそう。
『親ができるのは、傷ついたときに羽を休められる場所になることくらいかなと思っています』
恋愛や将来の選択は、どれほどママが心配しても最終的には本人が決めるものです。だからこそ、親にできる役割は限られているのかもしれません。
子どもを望むかどうか、そしてどんな人生を歩むかは人それぞれです。価値観の違いに悩むこともあるでしょう。しかし大切なのは、当事者同士が納得できる形で関係を築くことではないでしょうか。親としてはつい先回りして守りたくなるものですが、見守ることもまた大きな力になるのかもしれません。娘さんがどのような選択をしたとしても、帰ってこられる場所があること。それが親にできる一番の支えなのではないでしょうか。