新生活の出費を抑える！家電や生活用品に使える株主優待銘柄・3選
4月は新生活に伴い家電の買い替え時家電量販店や生活インフラ関連の株主優待は、新生活のスタート時に特に効果を発揮します。引っ越しや進学、就職などで家電や生活用品を一気にそろえる必要がある場合、優待を活用することで支出を大きく抑えることができます。
家電量販店の優待は、買い物券やポイントとして付与されるケースが多く、実際の支払い時に直接使える点が魅力です。冷蔵庫や洗濯機などの大型家電だけでなく、日用品や消耗品の購入にも使える場合があり、活用の幅が広いのが特徴です。
なお、家電量販店の優待は「まとめ買い」との相性がよい点もポイントです。新生活では一度に複数の商品を購入するケースが多いことから、優待を組み合わせることで支出を効率的に抑えることができます。ポイント制度と併用することで、さらにお得に購入できる場合もあります。
投資の観点では、家電需要は景気の影響を受けやすいものの、季節需要や買い替え需要が一定数存在するため、安定した売上が見込めます。優待を活用しながら、生活コストの削減と資産形成を両立できる点が魅力です。
今回は新生活スタートにお役立ちな株主優待を3銘柄、ご紹介します。
ビックカメラ＜3048＞ビックカメラ＜3048＞は家電量販店大手で、株主優待として買い物優待券が付与されます。家電はもちろん、日用品や食品など幅広い商品に利用できる点が魅力です。長期保有で優待額が増える制度もあり、継続保有のメリットも大きい銘柄です。駅近店舗が多く、使い勝手のよさも評価されています。
ケーズHD＜8282＞ケーズHD＜8282＞は「現金値引き」を特徴とする家電量販店です。株主優待は1000円単位の買い物優待券として提供され、家電購入時に利用できます。価格競争力と顧客重視のサービスで安定した人気を持っており、大型家電の購入時に優待を活用することで、実質的な支出を抑えることが可能です。
ヤマダHD＜9831＞ヤマダHD＜9831＞は全国展開する家電量販店で、株主優待は買い物優待券として提供されます。この買い物優待券は、一定金額ごとに利用できる値引き券となっており、まとめ買い時に効果を発揮します。家電だけでなく、生活用品や家具などにも利用可能で、新生活との相性がよい銘柄です。店舗数が多く、地方でも使いやすい点が強みですので、優待を活用することで、大型支出の負担を軽減できます。
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)