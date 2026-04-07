

ポスタービジュアルⓒ原泰久／集英社 ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会

山崎賢人が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（７月17日公開）の新たな予告・特報が３週連続で最新映像が公開された。さらに＜秦vs六国＞両軍の全戦力が集結した本ポスタービジュアルも公開された。総数50万の“合従軍”が襲来する絶体絶命の危機の中、まさに“魂の決戦”が繰り広げられる。

【動画】公開された映画『キングダム 魂の決戦』劇場予告＆特報

3月26日に【秦軍】の面々が一挙解禁され、3月31日には【合従軍】の恐るべき全貌が明らかになった『キングダム 魂の決戦』。この度新たな予告・特報映像が解禁され、解禁後２週間で既に60万回以上再生されている特報【秦軍 ver】、特報【合従軍 ver】に続く、3週連続の映像解禁。

前作『キングダム 大将軍の帰還』で描かれた馬陽の戦いにて王騎を失った3年後。その思いを受け継ぎ、更なる成長を続ける主人公・信（山崎賢人）は千人将に昇格。天下の大将軍を目指し、遥かな道を着実に歩んでいた矢先、秦国以外の全ての国が手を組み総数50万にも及ぶ“合従軍”が、秦へと侵攻。 “秦 vs 六国”という、かつてない規模の軍勢を前に秦国は国家滅亡の危機に陥る。 そんな絶望的な状況下、 戦いの舞台となるのは、秦の国門・函谷関。秦の都・咸陽に至るための大道を塞ぐ国門「函谷関」は、これまで一度たりとも破られたことがなく、咸陽が中華一の不落の城ともいわれる所以でもある。秦国の持つ全戦力を投じ、国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑む。

今回解禁された予告映像では、 「この大戦の口火を切るのは俺達だァ！」という信のひと声を皮切りに、息を呑む圧巻のアクションシーンが次々と炸裂。甲冑を身にまとい豪快に敵陣を翻弄する信の戦闘ぶりに加え、戦場に姿を現した軍師・河了貂や、信と共に熾烈な戦いを繰り広げる若き将・王賁や蒙恬らの姿も。 さらには秦国王・嬴政の檄により、麃公、桓騎、王翦ら、秦を代表する将軍たちも未曾有の危機に全身全霊で立ち向かう。

そんな秦国に立ちはだかるのは、 合従軍を興した張本人であり王騎の仇ともいえる李牧。総大将・春申君を筆頭に、 執念を宿した表情で秦に迫り来る各国の猛者たち。 そして、 かつて祖国を秦に蹂躙された怨念を背負う猛将・万極と信が対峙し、激闘を繰り広げる一幕も――。

また、羌瘣（きょうかい／清野菜名）や尾平（びへい／岡山天音）といったこれまで飛信隊として信とともに戦ってきた仲間たちや、 壁（へき／満島真之介）、さらに李牧の側近・カイネ（佐久間由衣）らの続投も決定し、新旧魅力溢れる猛者たちが一堂に集う、シリーズ史上最大規模の総力戦に。様々な思惑が交錯する戦乱の中、中華統一という大義を胸に大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて “魂の決戦”に挑む。