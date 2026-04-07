峯岸みなみ、本名告白「珍しい」「初めて知った」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/07】タレントの峯岸みなみが2026年4月5日、「秘密のママ園2」＃10（ABEMA／よる9時〜）に出演。本名を明かした。
【写真】夫はYouTuber 33歳元AKB「ハッピーオーラ全開」家族3ショット
スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「明日から使えるママ友マナー講座」が開講され、「初対面でのフルネーム自己紹介は“出たがり”と思われるためNG」というマナー術が紹介された。峯岸は、ゲストとともに“あなどられない自己紹介”を実施し、「初めまして小柳津です。よろしくお願いいたします」（※「柳」は正式には旧漢字）と名乗っていた。この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「珍しい」「初めて知った」などと反響が上がっている。
峯岸は2022年8月に、6人組YouTuber・東海オンエアのてつやとの結婚を発表。2024年7月14日には、自身のInstagramを通じて第1子となる女児の誕生を報告した。なお、てつやは本名が“小柳津徹也（おやいずてつや）”であることを公表している。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫はYouTuber 33歳元AKB「ハッピーオーラ全開」家族3ショット
◆峯岸みなみ、本名告白
スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「明日から使えるママ友マナー講座」が開講され、「初対面でのフルネーム自己紹介は“出たがり”と思われるためNG」というマナー術が紹介された。峯岸は、ゲストとともに“あなどられない自己紹介”を実施し、「初めまして小柳津です。よろしくお願いいたします」（※「柳」は正式には旧漢字）と名乗っていた。この放送を受け、視聴者からは「びっくり」「珍しい」「初めて知った」などと反響が上がっている。
◆峯岸みなみ、2024年に出産を報告
峯岸は2022年8月に、6人組YouTuber・東海オンエアのてつやとの結婚を発表。2024年7月14日には、自身のInstagramを通じて第1子となる女児の誕生を報告した。なお、てつやは本名が“小柳津徹也（おやいずてつや）”であることを公表している。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】