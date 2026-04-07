【愛知県】夕陽の“マジックアワー”が絶景。愛知の新しい名所「伊良湖温泉」の魅力とは？
伊良湖温泉は、愛知県田原市の渥美半島最南端にて2020年に湧出した、比較的新しい温泉地です。
最大の魅力は「Magic Hour View（マジックアワービュー）」というコンセプトに象徴される、海辺ならではの圧倒的な眺望にあります。日没前後の空がオレンジとブルーのグラデーションに染まる魔法のような時間を、湯船に浸かりながら堪能できるのは、三方を海に囲まれたこの地ならでは。
泉質は、塩分を含んでいるため保温性が高く、湯冷めしにくいことから「冷え性」への効果を期待できます。
また殺菌効果のある「傷の湯」や、古い角質をやさしく落とす「美肌の湯」としても評判です。低張性のやさしいお湯なので湯あたりしにくく、長湯をして絶景を楽しめるのもうれしいポイントです。
グルメも非常に充実しており、地元漁港で水揚げされた新鮮な海の幸は外せません。渥美半島名物の大アサリや伊勢海老、アワビ、サザエなど、旬の魚介を贅沢に使った料理を多くの宿や食事処で楽しめます。
アクセスは、車なら東名高速道路「豊川IC」から約90分、電車とバスを乗り継ぐ場合は豊橋駅からバスで約90分と、複数の手段で訪れることが可能です。また、三重県鳥羽市からの「伊勢湾フェリー」を利用すれば、約55分の船旅を楽しんだあと、すぐに温泉地へと到着できます。
「友人がおすすめしていたので」（40代男性／東京都）」
「風景のよさそうなところです」（40代男性／東京都）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)
最大の魅力は「Magic Hour View（マジックアワービュー）」というコンセプトに象徴される、海辺ならではの圧倒的な眺望にあります。日没前後の空がオレンジとブルーのグラデーションに染まる魔法のような時間を、湯船に浸かりながら堪能できるのは、三方を海に囲まれたこの地ならでは。
また殺菌効果のある「傷の湯」や、古い角質をやさしく落とす「美肌の湯」としても評判です。低張性のやさしいお湯なので湯あたりしにくく、長湯をして絶景を楽しめるのもうれしいポイントです。
「伊良湖温泉」周辺には何がある？伊良湖温泉の周辺には、自然の美しさを体感できるスポットが数多く点在しています。「日本の夕陽百選」にも選ばれる絶景ロケーションには、伊良湖岬灯台や恋路ヶ浜といった定番の観光名所があり、ドライブやサイクリングを楽しむ観光客に人気です。
グルメも非常に充実しており、地元漁港で水揚げされた新鮮な海の幸は外せません。渥美半島名物の大アサリや伊勢海老、アワビ、サザエなど、旬の魚介を贅沢に使った料理を多くの宿や食事処で楽しめます。
アクセスは、車なら東名高速道路「豊川IC」から約90分、電車とバスを乗り継ぐ場合は豊橋駅からバスで約90分と、複数の手段で訪れることが可能です。また、三重県鳥羽市からの「伊勢湾フェリー」を利用すれば、約55分の船旅を楽しんだあと、すぐに温泉地へと到着できます。
「風景のよさそうなところ」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「友人がおすすめしていたので」（40代男性／東京都）」
「風景のよさそうなところです」（40代男性／東京都）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)