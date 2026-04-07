二宮和也＆若林正恭『シークレットNGハウス』シーズン2決定 ルールもアップデート
嵐・二宮和也とオードリー・若林正恭がMCを務める、『シークレットNGハウス Season2』5月22日からPrime Videoにて独占配信されることが決定した。シーズン2の配信決定とあわせて、ティザービジュアルが解禁となった。
【写真たくさん】二宮×若林の番組に豪華出演者が集結 春日は珍しい白の衣装
「シークレットNGハウス」は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
プレーヤーたちは、日常の何気ない言葉や仕草の中に潜む“NG”を探り合いながらゲームを進行。思わぬ一言や何気ない動作がNGにつながる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦が展開されていく。さらにSeason2では二宮と若林がゲームのプロデュースにもより関わり、ルールもアップデート。これまではNGを3回出した時点で即脱落となっていたが、今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。
またステージ構成やアクティビティのバリエーションもスケールアップ。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか――予測不能のゲームが繰り広げられる。二宮と若林は別室からプレーヤーたちの様子をモニタリングしながらゲームをコントロール。プレーヤーの心理や戦況をリアルタイムで見極めながら、次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きだけでなく、MCとの頭脳戦にも注目が集まる。
公開されたビジュアルでは、MCの二宮と若林がそれぞれカードを手に、不敵な表情で並び立つ姿が印象的に描かれている。背景にはカードが舞い、ゲームの緊張感とスリリングな心理戦を予感させるデザインに。前シーズンからスケールアップしたシークレットNGハウスの開幕を感じさせるビジュアルとなっている。
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「シークレットNGハウス」は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む、新感覚の心理戦バラエティ。MC（ゲームマスター）の二宮と若林が密かに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8人の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
またステージ構成やアクティビティのバリエーションもスケールアップ。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか――予測不能のゲームが繰り広げられる。二宮と若林は別室からプレーヤーたちの様子をモニタリングしながらゲームをコントロール。プレーヤーの心理や戦況をリアルタイムで見極めながら、次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きだけでなく、MCとの頭脳戦にも注目が集まる。
公開されたビジュアルでは、MCの二宮と若林がそれぞれカードを手に、不敵な表情で並び立つ姿が印象的に描かれている。背景にはカードが舞い、ゲームの緊張感とスリリングな心理戦を予感させるデザインに。前シーズンからスケールアップしたシークレットNGハウスの開幕を感じさせるビジュアルとなっている。