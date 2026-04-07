「推しパチの日・推しスロの日」は業界にどんな影響を与えるのか? ホールとメーカーが連携、かつてない新プロジェクトの全貌

「推しパチの日・推しスロの日」は業界にどんな影響を与えるのか? ホールとメーカーが連携、かつてない新プロジェクトの全貌