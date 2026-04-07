AW2725QF-A

Amazonにて、Dellのゲーミングモニター「Alienware」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は4月20日23時59分まで。

期間中、4KとフルHDの2つのネイティブ解像度を備えた、デュアル解像度のIPSゲーミングモニター「AW2725QF-A」、WQHD解像度と1500Rの曲面を採用したウルトラワイドパネル搭載「AW3425DWM-A」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AW2725QF-A

4K(180Hz)とフルHD(360Hz)を動的に切り替えられるデュアル解像度の27インチIPSゲーミングモニター。Dolby VisionとVESA DisplayHDR 600認定により、明暗の色彩のリッチなコントラストを生み出す。また、DCI-P3カバー率95%の色域でダイナミックかつ鮮やかな色彩を体験できる。

AW3425DWM-A

WQHD解像度と1500Rの曲面を採用したウルトラワイドパネル搭載のゲーミングモニター。スムーズな180Hzのリフレッシュレート、1ms(GtG)の応答時間、AMD FreeSync Premium、VESA Adaptive Syncテクノロジーでゲームに没頭できる。