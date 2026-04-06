亀梨和也、共演者に「ハートのあざ」つけられる？窪塚洋介も感嘆のアクション秘話「早回ししたみたい」【外道の歌 SEASON2】
【モデルプレス＝2026/04/06】俳優の窪塚洋介と亀梨和也が6日、都内で開催された『DMM TV オリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」配信記念イベント』に、共演の南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、あの、白石晃士監督とともに登壇。
【写真】亀梨和也・窪塚洋介ら豪華俳優陣集結
9日配信スタートの同作は人気コミックを実写化した復讐屋を営む男たちを描くクライムサスペンス。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず反省もしない犯罪者たちに被害者に代わって制裁を加える2人の復讐屋による＜外道＞の物語。亀梨が普段は古書店を営む復讐屋のトラ、窪塚が復讐屋のカモを演じる。
会場側面の扉から姿を現し、客席間の通路を歩いてステージに上がった亀梨。「魅力的なキャラクターもシーズン2では非常に増えています」といい「関係性であったり、物語が進むにつれての変化というものも、このシーズン2の魅力の一つではないかなというふうに思っております。」とコメント。
依頼人として古書店を訪れ、復讐屋の手伝いをすることになった奈々子役の南は「3人（カモ、トラ、奈々子）の絆がパワーアップしたんじゃないかなと思います」とシーズン2の印象を言葉に。他の登壇者たちは「してる」と口々に同意したが、亀梨は「でもね、シーズン2は嬉しい反面、そうじゃないところもちょっと…」と踏み込んだ発言。周囲のメンバーたちから慌てて「ダメダメ！」「言わない」と制止が入った。
アクションシーンも見どころとなっている同作。窪塚は「溝端くんもアクションができて、亀ちゃんもできるんで」といい「途中で早回ししたみたいに見えるぐらいの手の速さだったんで、すごいな」と溝端と亀梨のアクションシーンに感動したエピソードを披露。溝端は「亀梨さんがリアクションが上手すぎて、現場で『本当に当たっているんじゃないか』ってスタッフさんがヒヤヒヤするくらいでした。僕は絶対当ててないんですけど、みんなが『溝端、亀梨くん殴ったんじゃないか』みたいな空気になるぐらいめちゃくちゃ上手かったんですよ」と亀梨のアクションに脱帽の様子だった。窪塚が「あれ？でも、『一発は当ててやる』とか言ってなかった？」とイジり始めると、溝端は「言ってないです」と大慌てで否定。しかし、亀梨が、帰宅し入浴のために服を脱いだら胸に「ハートマークのアザがついてた」と乗っかり、会場は笑いの渦に包まれた。（modelpress編集部）
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◆「外道の歌 SEASON2」
9日配信スタートの同作は人気コミックを実写化した復讐屋を営む男たちを描くクライムサスペンス。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず反省もしない犯罪者たちに被害者に代わって制裁を加える2人の復讐屋による＜外道＞の物語。亀梨が普段は古書店を営む復讐屋のトラ、窪塚が復讐屋のカモを演じる。
◆亀梨和也、共演者から“ネタバレ”制止される
会場側面の扉から姿を現し、客席間の通路を歩いてステージに上がった亀梨。「魅力的なキャラクターもシーズン2では非常に増えています」といい「関係性であったり、物語が進むにつれての変化というものも、このシーズン2の魅力の一つではないかなというふうに思っております。」とコメント。
依頼人として古書店を訪れ、復讐屋の手伝いをすることになった奈々子役の南は「3人（カモ、トラ、奈々子）の絆がパワーアップしたんじゃないかなと思います」とシーズン2の印象を言葉に。他の登壇者たちは「してる」と口々に同意したが、亀梨は「でもね、シーズン2は嬉しい反面、そうじゃないところもちょっと…」と踏み込んだ発言。周囲のメンバーたちから慌てて「ダメダメ！」「言わない」と制止が入った。
◆窪塚洋介、亀梨和也のアクションに驚き
アクションシーンも見どころとなっている同作。窪塚は「溝端くんもアクションができて、亀ちゃんもできるんで」といい「途中で早回ししたみたいに見えるぐらいの手の速さだったんで、すごいな」と溝端と亀梨のアクションシーンに感動したエピソードを披露。溝端は「亀梨さんがリアクションが上手すぎて、現場で『本当に当たっているんじゃないか』ってスタッフさんがヒヤヒヤするくらいでした。僕は絶対当ててないんですけど、みんなが『溝端、亀梨くん殴ったんじゃないか』みたいな空気になるぐらいめちゃくちゃ上手かったんですよ」と亀梨のアクションに脱帽の様子だった。窪塚が「あれ？でも、『一発は当ててやる』とか言ってなかった？」とイジり始めると、溝端は「言ってないです」と大慌てで否定。しかし、亀梨が、帰宅し入浴のために服を脱いだら胸に「ハートマークのアザがついてた」と乗っかり、会場は笑いの渦に包まれた。（modelpress編集部）
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