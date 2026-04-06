シユイ、楽曲「リーチライト」 の配信ジャケ写を公開！TVアニメ「杖と剣のウィストリア」キャラクターデザイン・総作画監督の小野早香がシユイ似顔絵を描き下ろし！

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数々のボカロP/クリエイターとのコラボで注目を集めるシユイが、楽曲「リーチライト」の配信ジャケ写を公開、Pre-add/Pre-saveも開始した。イラストは、TVアニメ「杖と剣のウィストリア」キャラクターデザイン・総作画監督である小野早香さんがシユイの似顔絵を描き下ろし。

楽曲「リーチライト」は、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌。今作は、YouTubeに投稿されている「生きるfeat.可不」の再生回数が2900万回を超えている水野あつが作詞作曲を担当し、前作「オーバーラップ」を書き下ろした雪乃イトが作曲編曲を担当している。

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2は、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノと新鋭の漫画家・青井聖による漫画を原作に、魔法至上主義の世界に一振りの剣で挑む少年・ウィルの戦いを描いた作品。 2024年7月にシーズン1が放送され、圧倒的なアクションシーンが大きな反響を呼んだ本作の新シリーズ『杖と剣のウィストリア』Season2が2026年4月12日より放送。

ボーカリスト、シユイの新たな動きに是非注目して欲しい。

●リリース情報

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌

シユイ

「リーチライト」

作詞：水野あつ 作曲：水野あつ、雪乃イト 編曲：雪乃イト

Sony Music Labels Inc.

4月13日配信開始

Pre-Add/Pre-Save

https://smar.lnk.to/vnGP36

●作品情報

「杖と剣のウィストリア」シーズン2



4月12日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分放送開始

放送終了後ごご５時30分から、各配信サービスにて順次配信開始予定

シーズン1

各配信サービスにて配信中！

https://wistoria-anime.com/onair/

【シーズン2 スタッフ】

原作：大森藤ノ

漫画：青井 聖

総監督：𠮷原達矢

監督：中野英明

シリーズ構成：木村 暢

キャラクターデザイン・総作画監督：小野早香

音楽：林 ゆうき

アニメーション制作：BN Pictures×アクタス

【シーズン2 キャスト】

ウィル：天粼滉平

エルファリア：関根明良

コレット：天野聡美

シオン：水中雅章

ユリウス：柿原徹也

リアーナ：Lynn

イグノール：河西健吾

ワークナー：関 智一

エドワルド：遊佐浩二

キャリオット：福山 潤

ゼオ：古川 慎

エルノール：雨宮 天

アロン：大塚芳忠

フィン：田村睦心

●ライブ情報

5月31日（日）開催

「animate Theater LIVE 2026 spring 」

Day2出演アーティスト

Asm、シユイ、DayRe:

詳細はこちら

https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/

＜シユイ プロフィール＞



2021年1月11日にTwitter・YouTube・ニコニコ動画を開設。以降ネットミュージックを中心にセレクトした”歌ってみた”動画を積極的に投稿。現在まで公開した動画は70本にのぼる。デジタルイラストも手掛けpixivで公開するほか、楽曲のイメージに合わせた描き下ろしイラストによる動画も投稿している。ツイキャスにてギター弾き語り・歌枠を中心とした生配信を実施中。

2021年夏クリエイター同士が必要なパートナーを自由に募集できるプラットホーム〔MECRE〕の人気ボカロPによる歌い手一般募集において、jon-YAKITORYのフィーチャリングボーカルに選ばれ、公開された「ONI」はわずか1か月で100万再生を突破。このコラボレーションが高く評価され、2022年７月シユイ初となるオリジナル作品EP『思惟』を〔インクストゥエンター〕デジタルリリース。この作品にはjon-YAKITORY(「シカバネーゼ」)、一二三 (「花が落ちたので、」)、柊マグネタイト(「マーシャル・マキシマイザー」)、R Sound Design（「帝国少女」）といったネットミュージック界の豪華クリエイター陣による書き下ろし楽曲がラインナップ、早耳ネットミュージックファンから支持を得る。

2022年11月TVアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』エンディングテーマ「君よ 気高くあれ」＜サウンドプロデュース：ryo（supercell）＞で、ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビュー。

最新作は2025年11 月19日にリリースとなった、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』エンディングテーマ「インフェリア」。

Ⓒ大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

関連リンク

シユイオフィシャルサイト

https://www.shiyui.jp

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』シリーズ 公式サイト

https://wistoria-anime.com/