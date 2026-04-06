シユイ、楽曲「リーチライト」 の配信ジャケ写を公開！TVアニメ「杖と剣のウィストリア」キャラクターデザイン・総作画監督の小野早香がシユイ似顔絵を描き下ろし！
数々のボカロP/クリエイターとのコラボで注目を集めるシユイが、楽曲「リーチライト」の配信ジャケ写を公開、Pre-add/Pre-saveも開始した。イラストは、TVアニメ「杖と剣のウィストリア」キャラクターデザイン・総作画監督である小野早香さんがシユイの似顔絵を描き下ろし。
楽曲「リーチライト」は、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌。今作は、YouTubeに投稿されている「生きるfeat.可不」の再生回数が2900万回を超えている水野あつが作詞作曲を担当し、前作「オーバーラップ」を書き下ろした雪乃イトが作曲編曲を担当している。
TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2は、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノと新鋭の漫画家・青井聖による漫画を原作に、魔法至上主義の世界に一振りの剣で挑む少年・ウィルの戦いを描いた作品。 2024年7月にシーズン1が放送され、圧倒的なアクションシーンが大きな反響を呼んだ本作の新シリーズ『杖と剣のウィストリア』Season2が2026年4月12日より放送。
ボーカリスト、シユイの新たな動きに是非注目して欲しい。
●リリース情報
TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌
シユイ
「リーチライト」
作詞：水野あつ 作曲：水野あつ、雪乃イト 編曲：雪乃イト
Sony Music Labels Inc.
4月13日配信開始
Pre-Add/Pre-Save
https://smar.lnk.to/vnGP36
●作品情報
「杖と剣のウィストリア」シーズン2
4月12日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分放送開始
放送終了後ごご５時30分から、各配信サービスにて順次配信開始予定
シーズン1
各配信サービスにて配信中！
https://wistoria-anime.com/onair/
【シーズン2 スタッフ】
原作：大森藤ノ
漫画：青井 聖
総監督：𠮷原達矢
監督：中野英明
シリーズ構成：木村 暢
キャラクターデザイン・総作画監督：小野早香
音楽：林 ゆうき
アニメーション制作：BN Pictures×アクタス
【シーズン2 キャスト】
ウィル：天粼滉平
エルファリア：関根明良
コレット：天野聡美
シオン：水中雅章
ユリウス：柿原徹也
リアーナ：Lynn
イグノール：河西健吾
ワークナー：関 智一
エドワルド：遊佐浩二
キャリオット：福山 潤
ゼオ：古川 慎
エルノール：雨宮 天
アロン：大塚芳忠
フィン：田村睦心
●ライブ情報
5月31日（日）開催
「animate Theater LIVE 2026 spring 」
Day2出演アーティスト
Asm、シユイ、DayRe:
詳細はこちら
https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive/
＜シユイ プロフィール＞
2021年1月11日にTwitter・YouTube・ニコニコ動画を開設。以降ネットミュージックを中心にセレクトした”歌ってみた”動画を積極的に投稿。現在まで公開した動画は70本にのぼる。デジタルイラストも手掛けpixivで公開するほか、楽曲のイメージに合わせた描き下ろしイラストによる動画も投稿している。ツイキャスにてギター弾き語り・歌枠を中心とした生配信を実施中。
2021年夏クリエイター同士が必要なパートナーを自由に募集できるプラットホーム〔MECRE〕の人気ボカロPによる歌い手一般募集において、jon-YAKITORYのフィーチャリングボーカルに選ばれ、公開された「ONI」はわずか1か月で100万再生を突破。このコラボレーションが高く評価され、2022年７月シユイ初となるオリジナル作品EP『思惟』を〔インクストゥエンター〕デジタルリリース。この作品にはjon-YAKITORY(「シカバネーゼ」)、一二三 (「花が落ちたので、」)、柊マグネタイト(「マーシャル・マキシマイザー」)、R Sound Design（「帝国少女」）といったネットミュージック界の豪華クリエイター陣による書き下ろし楽曲がラインナップ、早耳ネットミュージックファンから支持を得る。
2022年11月TVアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』エンディングテーマ「君よ 気高くあれ」＜サウンドプロデュース：ryo（supercell）＞で、ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビュー。
最新作は2025年11 月19日にリリースとなった、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』エンディングテーマ「インフェリア」。
Ⓒ大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会
関連リンク
シユイオフィシャルサイト
https://www.shiyui.jp
TVアニメ『杖と剣のウィストリア』シリーズ 公式サイト
https://wistoria-anime.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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