Stray Kids（ストレイキッズ）の公式SNSが更新。4月4日・5日に韓国・仁川インスパイアアリーナで開催された『Stray Kids 6TH FANMEETING “STAY in Our Little House”』のハイライト動画が公開され、メンバーの仲の良さが伝わる内容に注目が集まっている。

【動画＆写真】①スキズ仲良し“キスリレー” ②迫力のパフォーマンスハイライト ③アイエンのファンミオフショット ④～⑦4日間の集合ショット ⑧～12 3月28日・29日の公演で披露したカバーダンス

■Stray Kids、ファンミーティングで見せた伝説級の”ポッポリレー”

「遊びに来てくれてありがとう」とコメントが添えられた動画は、ステージに横一列に並んだメンバーたちが、隣のメンバーの頬にキスしていく“キスリレー”のシーンからスタート。

キスされた瞬間、思わず片足を上げてジャンプするBang Chan（バンチャン）、嬉しそうに順番を待ちながら表情をゆるませるHyunjin（ヒョンジン）、「わぁっ」という声が聞こえてきそうなFelix（フィリックス）など、リアクションひとつひとつに個性が光る。

他にもステージ上でのメンバー同士のやりとりや、ファンの声援に目線を合わせて応える姿など、ファンミーティングならではの和やかで賑やかな空気感が伝わってくる。

また、もうひとつの動画では「Do It（Turbo Version）」をBGMに、キレのあるダンスや迫力あるフォーメーションなど、エネルギッシュなパフォーマンスのハイライトが凝縮。緩急のある構成で、彼らの魅力を余すことなく伝えている。

SNSでは「このポッポ（キス）リレーは伝説級」「仲良し8人家族大好きすぎる」「みんないい顔してる」「配信で見てたけど本当に楽しかった」「4時間超えのペンミお疲れ様、ありがとう」など、多くの反響が寄せられている。

■スキズI.N、ファンミーティングのオフショットを公開

なお、グループの末っ子I.N（アイエン）は自身のInstagramを更新し、ファンミーティングのオフショットを公開。

イベントで使用されたスローガンを手にしたショットや、汗が流れ落ちる自撮りショットなど、ステージ裏の臨場感が伝わる19枚の写真を投稿している。

■写真：スキズ・ファンミーティング4日間の集合ショット

■動画：3月28日・29日の公演で披露したカバーダンスを踊るStray Kids