◇MLB ガーディアンズ 6-5 カブス(日本時間6日、プログレッシブ・フィールド)

カブス・今永昇太投手が今季2度目の先発で6回途中1失点。降板後にチームが逆転負けを喫し、今季初勝利とはなりませんでした。

前回の今季初登板は初回に3ランを浴び、6回途中4失点で敗戦投手に。この日の立ち上がりは先頭のスティーブン・クワン選手にファウルで粘られ、打ち取るまで10球を投じます。その後も球数を要し、三者凡退ながら初回から25球を投じました。

それでも2回以降も順調にアウトを積み重ね、4回までヒット1本に抑えガーディアンズ打線に2塁すら踏ませぬ好投を見せます。1点リードの5回は2アウトから2塁打を打たれこの試合初めてのピンチを迎えましたが、後続を高めの直球で空振り三振に仕留めこの回も無失点としました。

リードが3点に広がった直後の6回もマウンドに上がりましたが、この回先頭のクワン選手に2ベースを打たれノーアウト2塁のピンチに。ここで今永投手は交代となりました。

その後カブス2番手のリリーフが今永投手の出した走者の生還を許すなどこの回に3失点。試合は同点となり今永投手の勝ち投手の権利が消滅しました。今永投手は5回0/3を92球、3被安打、4奪三振、1与四球、1失点でした。

なお試合は カブス が同点の8回にソロホームランで1点を勝ち越すも、その裏に3失点し逆転を許します。9回には1点を返し、なおもチャンスでしたがあと1本が出ず敗戦しました。