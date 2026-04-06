脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（33）の大笑いする最新ショットに反響が寄せられている。

【映像】清原翔の大笑いの最新ショットや佐藤栞里らとの仲良しショット

2013年からファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルを務め、その後はNHK連続テレビ小説『なつぞら』やTBS系ドラマ『恋はつづくよどこまでも』などに出演し、俳優としても活動の幅を広げてきた清原。しかし、2020年6月に感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けた。2023年2月2日にはInstagramを更新し、「3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」と自身の状態について明かしていた。

大笑いの最新ショットに反響

療養中の姿をたびたび投稿し、俳優の北村匠海や長濱ねる、タレントの佐藤栞里らとの笑顔の写真も公開していた清原。2026年4月5日にはストーリーズを更新し、俳優・遠藤史也の投稿を引用する形で大笑いする最新ショットを披露した。

清原の最新ショットにネット上では、「きよたんの心の底からの笑顔が見れてうれしかったです」「キヨたん、お髭が伸びたね〜」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）