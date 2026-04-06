トイレに関するルール4選

1.きれいであること

猫は、とても綺麗好きな動物です。排泄後に猫砂をかいて排泄物を埋めるのも、ニオイを残さないためと考えられています。これは、外敵に居場所を知られないためにも非常に重要なことです。

トイレが汚れていると、排泄を渋る猫もいます。猫にとって、「いつも清潔であること」は大切な決まり事といっていいでしょう。

2.静かであること

排泄中は、無防備な状態になります。猫は警戒心が強いため、なるべく手っ取り早く済ませたいと考えているようです。視線を感じたり周囲が賑やかな環境だと、落ち着いて排泄できません。

そのため、「静かであること」もトイレのルールのひとつ。トイレが安心できる場所であることは、猫の健康維持にも繋がります。

3.トイレのサイズ

意外にも、トイレのサイズに対してこだわりを持つ猫もいます。小さすぎると、トイレの中で体勢を変えることができません。クルクル回転しながら体勢を整える猫の姿を見たことがないでしょうか？トイレが小さいと、排泄もスムーズにいかなくなります。

とはいえ、大きすぎると落ち着かなくなってしまいます。人間も、トイレが広すぎると少し不安になるものですよね。猫も同じように、「ちょうどいいサイズ」であることを重要視しています。

4.猫砂の種類

猫砂にこだわりを持つ猫も少なくありません。肉球が触れるものでもあるため、気に入らない猫砂だと排泄しなくなる場合もあります。鉱物系、木質系、紙系などがありますが、猫によって好みが違うようです。

また、「猫砂の深さ」も大切なポイント。深すぎると体勢をキープすることができず、浅すぎると排泄物を隠すことができないからです。猫砂の量が少ないと汚れやすく、トイレに入ることを嫌がる場合もあります。猫の様子を見ながら、猫砂の量を調節するといいでしょう。

決まり事がある理由

猫がトイレにルールを課しているのは、トイレも猫の縄張りのひとつだからです。猫は、縄張り意識が非常に強く、安心して過ごせる環境であることを望みます。落ち着ける場所であることは、猫の健康にも繋がります。

決まり事が守られない場合、排泄を我慢して病気になってしまうことも。また、安心して排泄できないと、ストレスがたまって問題行動を起こすケースもあります。猫と飼い主が快適に過ごすためには、トイレのルールを一緒に守ることが大切なのです。

配慮が必要なこと

定期的に掃除する

猫のトイレは、定期的に掃除しましょう。排泄のたびに掃除するのがベターですが、困難であれば1日2回は綺麗にするようにしてください。トイレトレーも、月に1回は洗って清潔を保ちましょう。

静かな場所に設置する

安心して排泄できるよう、人目のつかない静かな場所にトイレを設置してあげてください。人通りの少ない部屋や、家具の影になる場所などがおすすめです。

猫砂の種類と量を調節する

愛猫のお気に入りの猫砂を見つけましょう。猫砂が変わるだけで、排泄がスムーズにいくケースもあります。猫砂は猫の好みに合わせて選び、厚さは3～7センチ程度敷き詰めるのが一般的です。また、トイレのサイズは猫の体の1.5倍程度がおすすめです。

トイレの数は頭数＋1台

1匹あたり、2台のトイレが理想的とされています。トイレが汚れていると使うのを敬遠することがあるためです。多頭飼いの場合でも、余裕を持ってトイレの場所を用意しておくといいでしょう。

まとめ

猫は、安心して排泄するためにトイレのルールを持っています。環境が整っていないと、排泄が上手くいかなくなったり、ストレスを感じたり、トイレ以外で排泄してしまうといった困った行動に繋がることもあります。猫がのびのびと暮らすために飼い主も猫のルールを尊重しなければなりません。

猫が快適にトイレを使えるよう、定期的な掃除や環境を提供してあげてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)