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YouTubeチャンネル「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」が、「【過去最高】個人向け国債・新窓販国債の金利が上昇！2026年4月は買い時か？」を公開した。本動画では、金融教育家で元金融庁金融教育担当の塚本俊太郎氏が、過去最高水準に達した2026年4月募集の国債金利の動向と、その背景にある要因、そして今取るべき投資行動について詳しく解説している。



動画の冒頭、塚本氏は2026年4月募集の個人向け国債および新窓販国債の金利について、「過去最高金利を更新した」と報告。特に固定5年の金利が1.79％と大きく上昇している点に触れ、市場の基準金利の推移を紐解いていく。



塚本氏は、直近の金利上昇を引き起こした要因として「利上げ＋財政＋原油」の3点を挙げる。1つ目は、日銀の金融政策決定会合を受けた追加利上げの観測だ。金融正常化のプロセスが進む中で、市場はさらなる利上げを織り込み始めている。2つ目は、高市早苗氏が掲げた積極財政による国債増発の懸念である。国内の政治動向が国債市場に直接的な影響を与えていると指摘した。



さらに3つ目の要因として、米国やイスラエル、イランを巡る中東情勢の緊迫化を挙げる。ホルムズ海峡の封鎖リスクから原油価格が急上昇し、それに伴うインフレ懸念が金利を押し上げていると説明。これら国内外の要因が複雑に絡み合い、3年、5年、10年債だけでなく、満期10年以上の超長期金利も再び最高水準に達しているという。



このような金利上昇局面において、投資家はどのような行動を取るべきか。塚本氏は「投資期間に合わせて満期を選ぶ」ことの重要性を力説する。一つの商品に集中させるのではなく、「固定3年、固定5年、変動10年をミックスして買ってもOK」と語り、満期を分散させる戦略が有効であることを提示した。マクロ経済の動向を正しく理解し、自身の投資期間や目的に合わせた柔軟な国債選びが、今最も求められる投資行動であると結論付けている。