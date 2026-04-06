20代に人気の「LINEマンガ」ランキングベスト10!3月下旬編 - 大ヒット公開中の映画原作が上位に!
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年3月16日〜3月29日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代女性編1位『枯れた花に涙を』(Gae、LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『BUNGO―ブンゴ―』、第2位は『銀魂』、第3位は『終末のワルキューレ』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『幼馴染コンプレックス』、第3位は『銀魂』（空知英秋、集英社)がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編2位、20代女性編3位とそれぞれの上位にランクインした『銀魂』。突如宙から舞い降りた異人「天人」の台頭と廃刀令により侍が衰退の一途をたどっていた江戸時代末期を舞台に、侍魂を持った甘党＆無鉄砲な男・坂田銀時が営む「万事屋」と、そこで働く剣術道場の跡取り・志村剣八、宇宙最強の戦闘民族「夜兎族」の少女・神楽、犬のような巨大宇宙生物・定春たちとともに様々な依頼ごとに巻き込まれていくストーリー。
2004年より「週刊少年ジャンプ」で連載を開始した同作は、2006年にはアニメ化、2017年には実写映画化と様々なメディアミックスが行われています。現在、劇場版映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』も公開されており、LINEマンガでも大規模なキャンペーンを実施していたことから改めて多くの方が注目した作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
20代女性編1位『枯れた花に涙を』(Gae、LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『BUNGO―ブンゴ―』、第2位は『銀魂』、第3位は『終末のワルキューレ』がランクイン。
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『幼馴染コンプレックス』、第3位は『銀魂』（空知英秋、集英社)がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編2位、20代女性編3位とそれぞれの上位にランクインした『銀魂』。突如宙から舞い降りた異人「天人」の台頭と廃刀令により侍が衰退の一途をたどっていた江戸時代末期を舞台に、侍魂を持った甘党＆無鉄砲な男・坂田銀時が営む「万事屋」と、そこで働く剣術道場の跡取り・志村剣八、宇宙最強の戦闘民族「夜兎族」の少女・神楽、犬のような巨大宇宙生物・定春たちとともに様々な依頼ごとに巻き込まれていくストーリー。
2004年より「週刊少年ジャンプ」で連載を開始した同作は、2006年にはアニメ化、2017年には実写映画化と様々なメディアミックスが行われています。現在、劇場版映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』も公開されており、LINEマンガでも大規模なキャンペーンを実施していたことから改めて多くの方が注目した作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。