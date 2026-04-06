『テレビ×ミセス』メンバーが意気込み、大森元貴「僕らの色々な一面が詰まっています」 初回4・6放送【メンバーコメント全文】
Mrs. GREEN APPLEの3人がMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』が、TBSにて6日（毎週月曜 後8：55〜後10：00）からスタート。メンバー3人の意気込みコメントが到着した。
【画像】ジャージ＆ヘルメットで“超難関”攻略めざすミセス
本番組はMrs. GREEN APPLEの3人が、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボのほか、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回る規格外のエンターテインメントとなる。
初回放送では、特番の時から出演しておりミセスと親交のある陣内智則、渋谷凪咲、前回ミセスとのコラボコントが大きな話題を呼んだチョコレートプラネットの2人も登場する。
記念すべきレギュラー初回のゲストアーティストは、郷ひろみ。ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、昨年末の『NHK紅白歌合戦』での共演の様子も話題を集めた。番組では名曲「GOLDFINGER'99」を歌唱し、圧巻のパフォーマンスを披露する。さらに、デビュー54年、70歳を迎えた今も活躍するレジェンドである郷が、「70歳まで歌い続ける秘訣」をミセスに伝授する。
このほか、「テレビが大好き」というミセスが、レギュラー初回でコラボするのは“これぞテレビ！”な王道企画。ジャージ＆ヘルメット姿で気合十分なミセスの3人が、持ち前のチームワークで超難関の「浮島ジップライン」攻略を目指す。さらにチョコレートプラネットの2人と熱いコラボも繰り広げる。
■Mrs. GREEN APPLE、コメント
●大森元貴
過去に2回特番をやらせていただきましたが、まさかレギュラー放送になるとは思ってもみなかったので、ドキドキもあり、ワクワクもあり、ソワソワした気持ちもあり…不思議な心境です。
『テレビ×ミセス』という番組タイトル通り、この番組でしか見ることのできない僕らの色々な一面が詰まっています。
テレビならではの難しい挑戦もありましたが、身をもって経験できて、とてもやりがいを感じました。
初回ゲストの郷ひろみさんとの「GOLDFINGER'99」での熱いセッションもお楽しみください。
今の時代も過去も、脈々とテレビの良さが詰まった番組になっていると思いますので、ぜひご覧ください！
●若井滉斗
念願のレギュラーということで、どんな新しい一面をお見せできるのか、僕たち自身もすごく楽しみにしています。
収録では頑張った場面がたくさんあって、まさに“ザ・テレビ”という内容になっていると思います。
メンバーからは「バラエティの適応力があがっている」なんて言われます（笑）。
楽器を弾く姿とはまた違う僕らを楽しんでいただけたら嬉しいです。
郷ひろみさんとは、ほぼぶっつけ本番のセッションにもかかわらず、ものすごいエナジーが生まれていて、「これがレジェンドのパワーだ」という感動があって、やっぱり音楽は最高だと改めて感じました。
●藤澤涼架
冠番組、そしてレギュラー放送は僕にとっての夢だったので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。
テレビが大好きなので、テレビでしかできないことに挑戦できるのが幸せです。
郷ひろみさんとのコラボでは、キラキラのエネルギーに圧倒されて、僕は子犬のようになってしまいました（笑）。
レジェンドのパワーを間近で吸収してすごく勉強になりました。一生懸命、全力で楽しんでいる姿をぜひ見ていただきたいです！
【画像】ジャージ＆ヘルメットで“超難関”攻略めざすミセス
本番組はMrs. GREEN APPLEの3人が、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。豪華アーティストとの極上の名曲コラボのほか、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回る規格外のエンターテインメントとなる。
記念すべきレギュラー初回のゲストアーティストは、郷ひろみ。ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、昨年末の『NHK紅白歌合戦』での共演の様子も話題を集めた。番組では名曲「GOLDFINGER'99」を歌唱し、圧巻のパフォーマンスを披露する。さらに、デビュー54年、70歳を迎えた今も活躍するレジェンドである郷が、「70歳まで歌い続ける秘訣」をミセスに伝授する。
このほか、「テレビが大好き」というミセスが、レギュラー初回でコラボするのは“これぞテレビ！”な王道企画。ジャージ＆ヘルメット姿で気合十分なミセスの3人が、持ち前のチームワークで超難関の「浮島ジップライン」攻略を目指す。さらにチョコレートプラネットの2人と熱いコラボも繰り広げる。
■Mrs. GREEN APPLE、コメント
●大森元貴
過去に2回特番をやらせていただきましたが、まさかレギュラー放送になるとは思ってもみなかったので、ドキドキもあり、ワクワクもあり、ソワソワした気持ちもあり…不思議な心境です。
『テレビ×ミセス』という番組タイトル通り、この番組でしか見ることのできない僕らの色々な一面が詰まっています。
テレビならではの難しい挑戦もありましたが、身をもって経験できて、とてもやりがいを感じました。
初回ゲストの郷ひろみさんとの「GOLDFINGER'99」での熱いセッションもお楽しみください。
今の時代も過去も、脈々とテレビの良さが詰まった番組になっていると思いますので、ぜひご覧ください！
●若井滉斗
念願のレギュラーということで、どんな新しい一面をお見せできるのか、僕たち自身もすごく楽しみにしています。
収録では頑張った場面がたくさんあって、まさに“ザ・テレビ”という内容になっていると思います。
メンバーからは「バラエティの適応力があがっている」なんて言われます（笑）。
楽器を弾く姿とはまた違う僕らを楽しんでいただけたら嬉しいです。
郷ひろみさんとは、ほぼぶっつけ本番のセッションにもかかわらず、ものすごいエナジーが生まれていて、「これがレジェンドのパワーだ」という感動があって、やっぱり音楽は最高だと改めて感じました。
●藤澤涼架
冠番組、そしてレギュラー放送は僕にとっての夢だったので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。
テレビが大好きなので、テレビでしかできないことに挑戦できるのが幸せです。
郷ひろみさんとのコラボでは、キラキラのエネルギーに圧倒されて、僕は子犬のようになってしまいました（笑）。
レジェンドのパワーを間近で吸収してすごく勉強になりました。一生懸命、全力で楽しんでいる姿をぜひ見ていただきたいです！