ＳＴＵ４８が５日、広島市内の上野学園ホールで３日間５公演の９周年コンサートを開催した。この日の夜公演ではマレーシアのクアラルンプールを拠点としたＫＬＰ４８に完全移籍していた甲斐心愛（２２）がＳＴＵ４８復帰後、初めてファンの前でパフォーマンス。異国で大きな成長を遂げた１期生が再び加わり、結成１０年目へ突入した。

９周年を地元で盛り上げた。夜公演では甲斐がＫＬＰ４８から復帰後初ステージとして登場。「ただいま〜」と呼びかけると大歓声で迎え入れられた。

甲斐はＫＬＰ４８で２４年から約２年活動。異国での新グループの駆け出しを日本人メンバーとしてけん引し、自信をつけ帰ってきた。「復帰が決まって（期待される）プレッシャーもあった。でも、皆さんの期待を原動力にして絶対にいいパフォーマンスをしたいと思った」と決意。グループにとって貴重な１期生が戻り、１０年目に入った。

昼公演では「好きすぎて泣く」など全３１曲、夜公演ではデビュー曲「暗闇」など全２６曲を披露。卒業を発表している石田千穂（２４）は「支えてくださっている皆さんのおかげです」と感謝は尽きなかった。

５月３０日にも東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌ（旧ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＨＡＬＬ）で９周年コンサートを開催する。同３１日には同所で石田が卒業コンサートを行う予定で「最高のコンサートになりそう」と予告。さらに、ライブ内では６月下旬から全国ツアーを開催することが発表され、まだまだ盛り上がりは続く。

現存する国内のＡＫＢ４８グループでは６番目と最後に結成されたＳＴＵ４８の１０年目が始まった。キャプテンの岡田あずみ（２３）は「今まで見たことのない景色をファンの皆さんとメンバーと見にいけるような１０年目にしたい」と言い切った。