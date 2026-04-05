「失う可能性が怖かった」。うつ病のパートナーを支えるために、意識していたこと【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
漫画家・叶輝（かのうあきら）さんと、うつ病により休職を繰り返していた朝待夜駆（あさまちよかけ）さん。二人のもとにたびたび足を運んでいた地域猫はある日、病気で瀕死の子猫を連れてくる。「朔太郎」と名付けられた子猫は、深刻な病気を患っていた。二人は朔太郎に寄り添いながら、日々を重ねていく……。
エッセイ漫画『スローステップ朔太郎』（叶輝：漫画、朝待夜駆：脚本/KADOKAWA）は、命と希望のリレーを描いた作品だ。2025年春に上下巻で発売された本作は、仕事の悩み、病気との向き合い方、経済的な不安など、多様な困難を抱える読者から共感を呼んでいる。
――反復性うつ病を患っていた朝待先生は、病状が重いときには「電車に吸い込まれそうになったことが何度かあった」と叶先生に話をします。それに対して、叶先生が朝待先生に「絶対私と朔太郎のところに帰ってきて」「人の人生変えておいて、私と朔太郎を放り出そうとすんな」と伝えるシーンは、印象的です。当時の心理状態を教えてください。
叶輝さん（以下、叶）：とにかく、朝待くんと朔太郎を生かすのに必死でした。うつ病を患っていた当時の朝待くんは、受信する情報を処理しきれていないように見えました。もともと頭が良くて感受性も豊かなのに。……吹いたら消えてしまいそうで、失う可能性があると思うとすごく怖かったです。
どんな選択をしてもそれは朝待くんの自由ですが、そっちからプロポーズして私の「結婚は墓場」という価値観を変えたくせに、自分は早々に退場しようとするなんて！ という一方的な憤りもありました。あのときはまだ「一人にしないで。老いて死ぬまで一緒にいたい」なんてかわいい言い方はできなくて。今でも多分、そんな言い方は無理ですが（笑）。
――朝待先生の心理状態に引っ張られないようにすることも、時には大事だと思います。当時、どのようなことを意識していましたか？
叶：私は、「個人は個人」と考えるタイプ。同じ時間を共有していく関係ではありながらも、「独立した人間同士が一緒にいる」と区別していたんです。その上で「今、必要なことは何だろう？」と、支える人間としてのポジションを守っていました。
それに、朝待くんは私と「一緒に暮らしたら、面白くなるかもしれない」と思って結婚したから、「じゃあ、面白さを目的にして解決していこう！」みたいな。……違った？
朝待夜駆さん：合ってる合ってる。叶先生はあまり感情的にならず、問題解決思考なのが私としてはありがたかったですね。
取材・文＝松本紋芽