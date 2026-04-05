30歳男性、製造業で年収250万円。実家暮らしは「貯金や趣味にお金をかけられる」と明かし……
将来に向けた貯蓄の確保や趣味の充実を目的として、あえて実家暮らしを選択するケースも珍しくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、滋賀県東近江市五個荘町在住・30歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員（製造業）
在住：滋賀県東近江市五個荘町
家族構成：親2人、祖母
世帯年収：父400万円、自分250万円
実家の間取り：4LDK
交際費：3000円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定はありませんが、出るなら35歳前後で」と話しました。
また「家賃や電気代を払わなくて良いので、貯金や趣味にお金をかけられるので、我慢してでも実家暮らしをするメリットが多いから」と、具体的な利点についても話してくれました。
さらに、「また、事あるごとに相談に乗らされたりするので面倒に感じています」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「介護が必要になった時に、一緒に住んでいる分、役目を押し付けられるので、そうなると病院代や移動費や場合によっては葬式代も負担する可能性があるので、その不安要素が悩みです」と続けてくれました。
趣味の車維持と貯蓄を優先し、生活上の制約を割り切る選択をしている様子が伺えます。将来の介護負担に不安を抱きつつも、35歳を一つの節目と捉え、現在は実家暮らしのメリットを最大限に活かしている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、滋賀県東近江市五個荘町在住・30歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：30歳男性
職業：会社員（製造業）
在住：滋賀県東近江市五個荘町
家族構成：親2人、祖母
世帯年収：父400万円、自分250万円
実家の間取り：4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：0円
交際費：3000円
毎月のお小遣い：5万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定はありませんが、出るなら35歳前後で」と話しました。
「貯金や趣味にお金をかけられる」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「ガレージがあるので、車が綺麗に保管しやすく、洗車や整備やカスタムも出来るスペースがあり、趣味の車が維持出来る」といいます。
また「家賃や電気代を払わなくて良いので、貯金や趣味にお金をかけられるので、我慢してでも実家暮らしをするメリットが多いから」と、具体的な利点についても話してくれました。
「事あるごとに相談に乗らされたりするので面倒」実家暮らしで苦労している点については、「門限や行く場所を聞かれたり、行く事を止めるように言ってきたりと、自由がない。遅く帰ると文句を言われたり、お風呂の順番があるので、好きな時にお風呂に入れないことも苦労しています」と回答。
さらに、「また、事あるごとに相談に乗らされたりするので面倒に感じています」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「介護が必要になった時に、一緒に住んでいる分、役目を押し付けられるので、そうなると病院代や移動費や場合によっては葬式代も負担する可能性があるので、その不安要素が悩みです」と続けてくれました。
趣味の車維持と貯蓄を優先し、生活上の制約を割り切る選択をしている様子が伺えます。将来の介護負担に不安を抱きつつも、35歳を一つの節目と捉え、現在は実家暮らしのメリットを最大限に活かしている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)