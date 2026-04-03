【明るい母49歳の壮絶過去】長男誕生10日後に…喪服姿で赤ん坊を抱く理由：家、ついて行ってイイですか？
3月29日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・港区で出会ったよしこさん（49）の家について行きました。
【動画】長男誕生10日後に…喪服姿で赤ん坊を抱く理由＆娘に会いたい…12年前の事件と父の後悔
夜の新橋駅で15年ぶりに再会したという男女3人組を発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、よしこさんが「どうぞ！」とノリノリで快諾してくれました。
ありがとうございます！
この日は、昔の同期との飲み会の帰り。よしこさんは、家の近くで、事務職の派遣社員として働いています。
今の仕事に転職した理由を聞くと、「子どもが今年大学に入学するので、（もうここからは）子どもは子どもの責任、自分は自分の責任で楽しみたいと思った。やりたい事をやり始めた」と、よしこさん。
そのやりたい事とは……なんと短期留学！ 「20日間くらい。子どもが高校を卒業して大学の入学式までの間、イギリスに…」と声を弾ませます。英語は全く喋れませんが、単身留学でも“出川イングリッシュ”で何とかなったそう！(笑)
埼玉にあるお家は二世帯住宅で、両親と同居中。玄関には、大量の靴がずらり！
リビングには、サッカーを3歳の頃からやり続けている長男・輝さん（18）の思い出の品が飾られています。
冷蔵庫の中身もチェック！ “輝さんゾーン”には大量のスポーツ飲料、“よしこさんゾーン”には大量の日本酒が。さらに、お鍋に入ったお味噌汁も。よしこさんは、しっかり夕食を準備してから飲み会に行くそう。
冷蔵庫には、輝さんが高校時代に書いてくれた直筆の手紙も貼られています。
「言葉で伝えられなかったから、くれたのかな」。
輝さんのお部屋にお邪魔すると、友達と試験勉強の真っ最中！
お部屋には、夫・薫さんのユニフォームが飾られていました。「息子も、夫と同じ大学のサッカー部に入ったので、すごく嬉しかった」（よしこさん）。
薫さん、よしこさん夫婦の出会いは地元の居酒屋さん。よしこさんが30歳、薫さんが24歳の時に交際をスタートさせました。「6歳年下だけど、かっこよくて優しくて人の気持ちがわかる人。今でも、夫以上の人はいないと思う」。
2人は、薫さんが25歳になった誕生日に婚姻届を提出。その後、輝さんを授かると、薫さんは心から喜び、性別が男の子だと分かると、よしこさんのお腹にサッカーボールの絵を描いてくれました。
「付き合って1年経たずに結婚して、子どもが生まれて…」と、薫さんとの幸せな日々を振り返るよしこさん。しかし……
「息子が生まれて10日後に亡くなりました。本当に忽然と。息子と夫の写真は、病院で撮ったものしかない」。
薫さんは、よしこさんが出産して家に戻ってきた晩に、急性心筋梗塞で亡くなりました。輝さんにミルクを与えた後、「気持ち悪い」と症状を訴え、そのまま帰らぬ人に。
「ずっとスポーツをやっている人だったので、全然元気だった。そんな事になるなんて思ってもみなかった」。
当時よしこさんは31歳でしたが、輝さんを育てていくことを考え、薫さんが亡くなった3カ月後には再就職したと話します。
平日は仕事、休日は輝さんのサッカーを応援。試合がある時は、遠征先でも送り迎えを欠かさず、始発に合わせてお弁当を作ることも。
輝さんは「父さんが亡くなって母さんはきつかったと思うけど、そういう顔を一切見せずに、自分の前では笑って過ごしていたので、母は僕の中で、本当に偉大な人」と話します。
そして、「元気に生きてくれてありがとう！」と、輝さんに伝えるよしこさん。
取材から7年半後…再びよしこさんのもとへ。すると輝さんに、ある変化が！ 続きはTVerで！
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
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ありがとうございます！
この日は、昔の同期との飲み会の帰り。よしこさんは、家の近くで、事務職の派遣社員として働いています。
今の仕事に転職した理由を聞くと、「子どもが今年大学に入学するので、（もうここからは）子どもは子どもの責任、自分は自分の責任で楽しみたいと思った。やりたい事をやり始めた」と、よしこさん。
そのやりたい事とは……なんと短期留学！ 「20日間くらい。子どもが高校を卒業して大学の入学式までの間、イギリスに…」と声を弾ませます。英語は全く喋れませんが、単身留学でも“出川イングリッシュ”で何とかなったそう！(笑)
埼玉にあるお家は二世帯住宅で、両親と同居中。玄関には、大量の靴がずらり！
リビングには、サッカーを3歳の頃からやり続けている長男・輝さん（18）の思い出の品が飾られています。
冷蔵庫の中身もチェック！ “輝さんゾーン”には大量のスポーツ飲料、“よしこさんゾーン”には大量の日本酒が。さらに、お鍋に入ったお味噌汁も。よしこさんは、しっかり夕食を準備してから飲み会に行くそう。
冷蔵庫には、輝さんが高校時代に書いてくれた直筆の手紙も貼られています。
「言葉で伝えられなかったから、くれたのかな」。
輝さんのお部屋にお邪魔すると、友達と試験勉強の真っ最中！
お部屋には、夫・薫さんのユニフォームが飾られていました。「息子も、夫と同じ大学のサッカー部に入ったので、すごく嬉しかった」（よしこさん）。
薫さん、よしこさん夫婦の出会いは地元の居酒屋さん。よしこさんが30歳、薫さんが24歳の時に交際をスタートさせました。「6歳年下だけど、かっこよくて優しくて人の気持ちがわかる人。今でも、夫以上の人はいないと思う」。
2人は、薫さんが25歳になった誕生日に婚姻届を提出。その後、輝さんを授かると、薫さんは心から喜び、性別が男の子だと分かると、よしこさんのお腹にサッカーボールの絵を描いてくれました。
「付き合って1年経たずに結婚して、子どもが生まれて…」と、薫さんとの幸せな日々を振り返るよしこさん。しかし……
「息子が生まれて10日後に亡くなりました。本当に忽然と。息子と夫の写真は、病院で撮ったものしかない」。
薫さんは、よしこさんが出産して家に戻ってきた晩に、急性心筋梗塞で亡くなりました。輝さんにミルクを与えた後、「気持ち悪い」と症状を訴え、そのまま帰らぬ人に。
「ずっとスポーツをやっている人だったので、全然元気だった。そんな事になるなんて思ってもみなかった」。
当時よしこさんは31歳でしたが、輝さんを育てていくことを考え、薫さんが亡くなった3カ月後には再就職したと話します。
平日は仕事、休日は輝さんのサッカーを応援。試合がある時は、遠征先でも送り迎えを欠かさず、始発に合わせてお弁当を作ることも。
輝さんは「父さんが亡くなって母さんはきつかったと思うけど、そういう顔を一切見せずに、自分の前では笑って過ごしていたので、母は僕の中で、本当に偉大な人」と話します。
そして、「元気に生きてくれてありがとう！」と、輝さんに伝えるよしこさん。
取材から7年半後…再びよしこさんのもとへ。すると輝さんに、ある変化が！ 続きはTVerで！
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