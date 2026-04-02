「東京コミコン2026」12月11～13日に開催発表 ─ 「大阪コミコン2026」開催なし

ポップカルチャーの祭典「東京コミコン」こと「東京コミックコンベンション」が、2026年も開催の運びとなることがわかった。12月11日（金）12日（土）13日（日）の開催で、例年通り3日間にわたって催される。公式サイトとSNSで発表された。

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世界最大級のポップカルチャーイベント、今年も開催決定！！



️開催概要

会期：2026年12月11日（金）12日（土）13日（日）

会場：幕張メッセ



※本年の大阪コミコンの開催はございません。



公式サイト： - 東京コミコン & 大阪コミコン | TokyoComicCon & OsakaComicCon (@TokyoComicCon)

会場も例年通り幕張メッセだが、使用ホールは未発表。2025年開催時は 1ホール～6ホールが会場となった。

なお、例年ゴールデンウィーク開催の「大阪コミコン2026」は、今年は行われないこととなった。

「東京コミコン」は国内外映画の最新情報解禁や、各企業によるブース出店、映画小道具やレアグッズの展示などに加え、海外セレブとの交流会やトークショーが行われるイベント。ジョニー・デップやセバスチャン・スタン、ノーマン・リーダスなどが来日参加した2025年開催の来場者数は過去最高の97,000人だったと。