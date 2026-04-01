元日向坂46・富田鈴花、TRUSTAR所属を発表「ひたむきに表現の世界を歩んでまいります」
元日向坂46・富田鈴花が1日、芸能プロダクションTRUSTAR（トラスター）に所属したことを発表した。
【写真】「週6休み」「家賃が払えなくなる寸前」泣き崩れる元日向坂46・富田鈴花の近影
富田は「この度、株式会社TRUSTARに所属する運びとなりましたことをご報告いたします」と報告。「16歳でこの世界へ導かれ、手探りで進む日々の中 8年間、どんな時も支えてくださった前事務所の皆さまには、心より感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝の思いを伝えた。
その上で「新たな環境の中で学びを重ねながら、一つ一つの出会いを大切に皆さまの毎日に少しでも彩りを添えられるよう、ひたむきに表現の世界を歩んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
富田は2001年1月18日生まれ。神奈川県出身。2017年8月に、けやき坂46(現・日向坂46)の2期生としてデビュー。自身の名前の由来でもある「鈴鹿サーキット」にちなんだご縁で、『GO ON! NEXT 〜サーキットで会いましょう〜』（BSフジ）のMCを務めた経験もあり、グループ屈指の歌唱力とバラエティ能力で、ミュージカルやバラエティ番組、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍。
グループ所属時に、自身初のソロコンサート『Suzuka Tomita（Hinatazaka46）One Last Live』を立川ステージガーデンにて開催し、2025年8月5日に1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）を発売。同日をもって日向坂46を卒業した。
【写真】「週6休み」「家賃が払えなくなる寸前」泣き崩れる元日向坂46・富田鈴花の近影
富田は「この度、株式会社TRUSTARに所属する運びとなりましたことをご報告いたします」と報告。「16歳でこの世界へ導かれ、手探りで進む日々の中 8年間、どんな時も支えてくださった前事務所の皆さまには、心より感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝の思いを伝えた。
その上で「新たな環境の中で学びを重ねながら、一つ一つの出会いを大切に皆さまの毎日に少しでも彩りを添えられるよう、ひたむきに表現の世界を歩んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
グループ所属時に、自身初のソロコンサート『Suzuka Tomita（Hinatazaka46）One Last Live』を立川ステージガーデンにて開催し、2025年8月5日に1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）を発売。同日をもって日向坂46を卒業した。