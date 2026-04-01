【ぽこ あ ポケモン：ふしぎなおくりもの「ラッキーのうえ木」】 配布中

ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、ふしぎなおくりものとして「ラッキーのうえ木」を配布している。

今回のふしぎなおくりものは、シリアルコード「P0K0P1AGARDENS」を入力するともらえるもの。ゲーム内でポケモンセンターのパソコンを起動し、「アイテムを受け取る」から「ふしぎなおくりもの」を選択、「シリアルコード／あいことばで受け取る」を選択することで入力できる。

□「『ぽこ あ ポケモン』で「ふしぎなおくりもの」を受け取る方法」

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