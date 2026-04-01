【いて座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】
「女帝」の逆位置は、依存を手放していく流れを示します。
今月は、あなたが気にしていた過去の物事を、忘れられる出来事がありそう。
ただし、無理に気持ちを整えようとしなくても大丈夫。自然に切り替えられるものから手放していくイメージでOK。
【ラッキーカラー：ブラック】
黒は余計なものを手放し、自分の内面を整える力を持ちます。こだわりを静かに手放す後押しとなるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】
「女帝」の逆位置は、依存を手放していく流れを示します。
今月は、あなたが気にしていた過去の物事を、忘れられる出来事がありそう。
ただし、無理に気持ちを整えようとしなくても大丈夫。自然に切り替えられるものから手放していくイメージでOK。
黒は余計なものを手放し、自分の内面を整える力を持ちます。こだわりを静かに手放す後押しとなるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)