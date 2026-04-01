【かに座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：月（The Moon）／逆位置】
「月」の逆位置は、状況が少しずつ明るくなっていく意味を持ちます。
今月は、うまくいかないと思っていたことに、解決策を見いだせるでしょう。
ただし、むちゃをし過ぎるのはNG。本来の自分らしくない行動はせず、落ち着いて進めていくことが大切です。
【ラッキーカラー：レッド】
赤色は、自分らしく前へ進む後押しとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
【今月のカード：月（The Moon）／逆位置】
「月」の逆位置は、状況が少しずつ明るくなっていく意味を持ちます。
今月は、うまくいかないと思っていたことに、解決策を見いだせるでしょう。
ただし、むちゃをし過ぎるのはNG。本来の自分らしくない行動はせず、落ち着いて進めていくことが大切です。
【ラッキーカラー：レッド】
赤色は、自分らしく前へ進む後押しとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)