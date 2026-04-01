加熱式タバコ「IQOS（アイコス）」のホットニュースといえば、専用タバコスティック「SENTIA（センティア）」から、初のカプセル入りタイプ「センティア パープル カプセル」が登場したこと。コンビニなどでは4月6日発売となりますが、発売を前にしてコーヒーとのペアリングイベントが開催されました。

提供されたコーヒーは近年トレンドのアレンジ系で、ベースのコーヒーは市販の商品でOKという手軽さながら、想像以上のおいしさにビックリ！ レシピや味わいレビューなどをお伝えします。

↑コーヒーのプロが簡単レシピをレクチャー。タバコとの相性も抜群でした！

コーヒーは濃縮ベースやペットボトルでOK

アレンジコーヒーを教えてくれたのは、国際スペシャルティコーヒー鑑定士であり、SOPIVA北欧 ティーアンバサダーなども務める岩崎泰三さん。音楽家として活動するかたわら、多彩な感性を生かしてコーヒーや紅茶にも専門分野を広げているプロフェッショナルです。

↑岩崎泰三さん。今回はだれでも簡単に作れるようにと、コーヒーは市販のペットボトルや濃縮ベースを使用。

岩崎さん考案のコーヒーは3種類。これは「センティア」のレギュラー（フレーバードレギュラー含む）、メンソール、フレーバー系メンソール（カプセル含む）それぞれに合わせた3種類ということで、1杯目はレギュラータイプとベストマッチする「エキゾチック スパイス コーヒー」が提供されました。

↑タバコスティックは、洗練された味わいの「センティア クリア シルバー」（4月1日から570円／以下同）。デバイスは「アイコス イルマ アイ ワン」の2026年新色「エレクトリックパープル」（3,980円）。

ポイントのひとつが甘さ。それもアガベシロップを使うと、よりスパイスと好相性とのこと。アガベはテキーラの主原料でもあり、南国調のコク深い甘さがマッチするということですね。

↑「エキゾチック スパイス コーヒー」のレシピはこちら。

コーヒーの味はしっかり甘めですが、それがむしろ甘やかなスパイスと調和。「センティア クリア シルバー」を一服してから口に含んでみると、これまたいいですね。ウッディなスモークの喫味を、甘いコーヒーのコクが流しながらスパイシーな余韻がリフレイン。贅沢な気分に浸れます。

↑目覚めの一服に効きそう！

2杯目はメンソールに合うアレンジコーヒーということで、「シトラス スパークリング コーヒー」を教えてくれました。岩崎さん曰く「とにかく、メンソールのひんやりした質感を最大化することをテーマにレシピ開発しました」とのこと。

↑タバコスティックは、強冷メンソールが冴えわたる「センティア アイシー ブラック」。

アレンジレシピのポイントは、コーヒーにはカフェオレベースを使い、レモン果汁とオレンジジュースですっきりした甘酸っぱさを加えつつ炭酸水で爽快に仕上げること。そして、カルダモンパウダーとスペアミントが複層的な香りで大人感を演出します。

↑「シトラス スパークリング コーヒー」のレシピ。

飲んでみると、想像以上にオレンジジュースとコーヒーがマッチすることに驚かされます。印象としては、オレンジ×チョコレートの菓子「オランジェット」にも近いような。そして「センティア アイシー ブラック」と合わせると、強冷メンソールのスースー感が、コーヒーの爽快な飲み口とマッチして超クール！

↑リフレッシュにぴったり！

新作「センティア パープル カプセル」はジューシーで美味

ラストの3杯目は、フレーバー系メンソールに合うコーヒーとして「ストロベリー ハニー ラテ」がサーブ。合わせるのはもちろん、今回の主役である新作「センティア パープル カプセル」です。

↑「センティア パープル カプセル」。鮮烈なメンソールの爽快感と、カプセルをつぶすことで広がる、ブルーベリーのフレッシュな甘酸っぱさが特徴。

アレンジコーヒーも、まさかのインパクト。ちなみに意外に思う人もいるかもしれませんが、ホイップクリームはスーパーの乳製品売り場などにいけば数百円で売っており、使い方も絞るだけと簡単です。

↑「ストロベリー ハニー ラテ」のレシピ。

コーヒーは、カフェオレベースと無糖のペットボトルコーヒー両方使うことを推奨。名称通り、イチゴと蜂蜜で甘酸っぱさを演出します。飲んでみると、コーヒーフロートとはまた違った、適度にマイルドで甘くビターなおいしさに感激。絶妙な大人感がまた、いいですね〜。

↑ホイップクリームがご馳走感をプラス。それでいてベースのコーヒーは無糖なので甘すぎず、ナイス。

「センティア パープル カプセル」の果実味には、ブルーベリーのガムやジャムを思わせるジューシーな表情があり、この味わいも「ストロベリー ハニー ラテ」とのペアリングの相性をさらに高めています。ぜひお試しあれ。

↑下部が白色のパッケージが「センティア」のデザイン特徴。現在、全18種類がラインナップされている。

「アイコス」シリーズ専用のタバコスティックには、「センティア」とプレミアム版の「テリア」がありますが、この4月からそれぞれ40円値上がりし、「センティア」は530円から570円に、「テリア」は580円から620円となります。

「テリア」ユーザーのなかには、この機に50円安い「センティア」へ乗り換えようとする人もいるでしょう。多くのフレーバーには代替となる銘柄があるので、ぜひ本稿も参考に検討を！

フィリップ モリス ジャパン 「センティア パープル カプセル」

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