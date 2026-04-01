柳楽優弥＆松村北斗、毎朝「四股」で絆深める 『九条の大罪』で“ナイスバディ”結成【インタビュー】
俳優の柳楽優弥が主演、SixTONESの松村北斗が共演するNetflixシリーズ『九条の大罪』が4月2日から配信される。人気漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平氏による最新漫画を実写化。厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽）と、九条のもとに突然イソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の若く優秀なエリート弁護士・烏丸真司（松村）。正反対ながらもバディとして影響し合う2人を演じた柳楽、松村がそろってインタビューに応じ、タブーに切り込んだ意欲作に乗せた思いを明かした。
【場面写真】バディらしくない？柳楽優弥＆松村北斗
九条法律事務所の弁護士・九条のもとに訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなど社会のはぐれ者たち。「依頼人を守るのが弁護士の仕事」という信念から、法の名のもとに彼らの刑を軽くする九条は「悪徳弁護士」として世間から非難を浴びていた。ある日、九条法律事務所に東大法学部を首席で卒業し弁護士となった烏丸真司が訪れ、ともに働くことになる。次々と反社会的な人物の弁護を行い、罪を軽くしていく九条と、疑問を抱きながらも彼のサポートをしていく烏丸。
飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設における虐待、AV出演をめぐるトラブルなど、現代社会の闇を映す多様な事件を通じて、九条と烏丸はどのように依頼人の弁護に向き合うのか。監督を務めるのは土井裕泰氏（『花束みたいな恋をした』『罪の声』『カルテット』）、山本剛義氏、足立博氏。ヒットメーカー・那須田淳氏（『逃げるは恥だが役に立つ』『罪の声』『流星の絆』）がプロデューサーを務める。
■Netflix配信ならでは…ハードな題材にもやりがい「急所を攻められるような作品になればいいな」
――『九条の大罪』のオファーが来た時の感想や原作を読んだ時の作品のイメージを教えていただけますか？
柳楽：那須田さんや土井さん、TBSのレジェンドたちが今回、Netflixで『九条の大罪』をやられるということで、参加できることがすごくうれしかったですし、ワクワクしました。業界としても、ビッグボスたちがいよいよ配信の世界に来るというのは頼りがいも感じるし、面白いなと感じました。
松村：こういった大きな作品にお声がけいただいたことも驚きでしたし、ダークで、ある意味ブラックヒーローを主人公とした作品。緊張感があり張り詰めるような世界観に松村北斗を起用したいと思っていただけたことがありがたくもあり、一瞬“なんでここに松村北斗を、と思ったのだろう”という疑問も最初はありました。どちらかというと、自分にはちょっと臆病なイメージが勝手にあった分、驚きでしたね。
――リアリティーに踏み込んだ原作の中では、時には目を背けたくなるようなシーンも多くありますが、実際に演じた時の感想はいかがですか。
松村：作品には本当に世の中で起きていることもたくさん取り入れられていますが、これだけSNSなどで人と人がつながりやすい時代でも、ダークな実情は遮断されている。でも、この作品を通して、その実情と自分が1回関係性を結ぶ。作品として、こちらが責任を持ってパイプになることで、作品を超えてもっと日常にも物語や登場人物たちの表情、せりふが溶け込んでいくのではないかと思いました。作品に取り上げられる出来事は前向きなことばかりではなかったですが、自分の中では前向きに物語と向き合っていました。
柳楽：実際、起こり得るようなリアリティーのある事件が原作の題材になっているし、そこをしっかり描いている作品だと思うのですが、リアリティーとファンタジー、どこまでの深さで攻めるのかなというのは現場に入る前にすごく気になっていた部分でした。だから、求められているもの、急所を攻められるような作品になればいいなという願いを込めて現場にいました。
――柳楽さんは松村さんや他のキャスト、監督と話し合った部分もありましたか。
柳楽：もちろん監督とも事前に打ち合わせさせていただきました。なによりも僕は北斗くん2人でこの作品のコアになれたということが、一番興奮できた部分だし、強みだと思います。その中で加害者・被害者それぞれを演じられた方たちもとてもすてきな俳優さんが集まっているので、その魅力が存分に発揮できている作品になっていると思います。
――台本をお読みになったときは衝撃もあったかと思います。
柳楽：やっぱり『イカゲーム』が流行ったNetflixですし、そこがきっと会員の方にヒットする部分だったわけですよね。人間の、ちょっと隠してしまうようなところを思いっきりさらけ出すことにカタルシスを感じる人もいるのかな。人間のダークサイドや犯罪を描いている作品を見ることによって“知らぬが仏”“無知は罪”。あ、これはずっと言っているんですけど（笑）。そこを行ったり来たりしながら、目を背けず改めて知るということは成長のきっかけにもなるのかもしれません。リアリティーに挑んでいる作品でもあるので、エンターテインメントとしてだけではなく、事実に触れるという面でも価値があると思います。
――松村さんは役者として十分キャリアを積まれていますが、普段アイドルとしても活動をされています。こういったテーマを扱う作品に出演することに思うところはありますか。
松村：確かにそう考えると、アイドルは「陽」だけを与えられる部分もとても大きい。人を元気にするために手っ取り早い方法を取れたりもしますが、この作品にたどり着いた方のなかでこの作品がどのような幅を持っていくのか楽しみです。これまでいろいろな作品に携わらせていただきましたが、ここまで分かりやすくハードな表現の作品は多くなかったので、僕自身も心拍数につながるような作品だなと感じています。でも、大事なのはそういった肉体のハードさだけじゃなくて、例えば雫のエピソードのように、人生のハードさ、日常のハードさが描かれていて、その淀みの幅が大きい作品だからこそ、映像に衝撃を受けながらこの作品の世界に潜り込んでいただいたとき、表面的なハードさを飛び越えて見ていただけそうだなと思いました.
――AV出演をめぐる問題を扱った雫のエピソードはかなりショッキングですよね。
柳楽：（介護施設における虐待のエピソードに登場する）曽我部と雫のエピソードは、とても印象的でしたね。実際の日常でも起こり得そうな事件が描かれていて、どこか共感できる部分がそれぞれのキャラクターの中に散りばめられている気がします。まったく同じではなくても、人には誰しもユニークな面、時にはダークな面があるものだと思います。だからこそ、どこか不思議と共感してしまうのかもしれません。ぜひ皆さんにも、そんな共感できるポイントをそれぞれの視点で楽しんでいただけたら嬉しいです。
■松村北斗、柳楽優弥は“強烈な教材”役へのチューニング作業に衝撃
――回を追うごとに、お二人が言葉を交わさずとも並んでいるだけで感じることができるバディ感にとてもグッときました。撮影を通して、お互いに最初の印象が変わったなと思う瞬間はありましたか。
松村：柳楽さんは、優しさ・あたたかさを初対面から出してくださって。でも、最初だからこその空気かなと思っていたら、最後までそれを貫いていらっしゃいました。
柳楽：なるほどね、撮影の最後では全然違うとかじゃなかったんだ（笑）。
松村：だんだん疲れてきたり、慣れで変わったりすることもありそうじゃないですか…（笑）。でもいい意味でそういった雑さもアリなのかなと思うんですけど、柳楽さんは本当に一貫して優しさ、あたたかさで現場を包んでいたことが、すごく印象的でした。だから、どちらかというと、変化で言うと九条の変化がすごく僕は記憶に残っていて、九条の変化とともに柳楽さんとの会話も増えていきました。
柳楽：なるほど…。僕はもう最初のイメージから変わらなくて、とても良いイメージのままです。北斗くんが自然体で現場にいてくれたから一緒にいて自然と安心感を抱きました。6ヶ月間共に作品のテーマに沿った緊張感をキープできたのは、北斗くんがバディだったからだと思います。本当に最高でした。
――撮影中にはお互い、この演技に助けられたなと刺激を受けた部分はありましたか。
松村：ずっとです。真似をするかと言えば絶対に違いますが、僕は柳楽さんをずっと強烈な教材みたいな感じで見続けていました。最初に撮影したシーンの前、初めて九条が生まれます、というタイミングのチューニング作業が今でも忘れられません。ちょっとずつ自分の感覚の中で九条というキャラクターをずらしていき、それを土井さんが「あ、今の九条です」とキャラクターの置き所と幅を一度決めたら、そこを中心に本当にずっと九条なんですよ。もちろんみんな、僕も「こうかな」とやってみることはありますが…あれを自分もできるようになったらすごいだろうな。できるようになりたいです。
柳楽：北斗くんも普段、やっているんじゃない？
松村：「こういうキャラです」と言われて、一生懸命応えてみたりはするんですけどね…。
――柳楽さんは改めて松村さんとのご共演の感想はいかがですか。
柳楽：うれしかったですね。北斗くんが出演される作品は、話題作ばかりですよね。日本アカデミー賞も本当におめでとうございます。そういったタイミングでご一緒できていることは、とても幸せなことだと感じています。しかも今回は、こういうキャラクター同士のバディものを、良い空気感のなかで6ヶ月間一緒に乗り越えることできました。6ヶ月という時間を、好きな人と共有できたというのは、とても幸せなことだったなと思います。俳優としても、もちろん尊敬できる部分もたくさんあるし、年齢とか関係なくご一緒できて本当によかったです。
――初共演ということでも、印象に残っている撮影中のエピソードはありますか。
松村：四股（しこ）。やっぱりあれは良かったですよね。朝、1シーン目を撮る前に1分ぐらいの四股を踏む時間が途中から生まれて。そこでかなりよりバディ感が増してきた。
柳楽：四股練でね（笑）。スタッフの皆さんも加わって…。
松村：みんなで後ろの裏ももとかの筋肉を刺激してから現場に入る。代謝を上げて脳を動かしました。
――それはどなたが発案されたんですか。
柳楽：元々、北斗くんは空手をやっていて、僕も武道を習っているので「あれ、四股いいんじゃない？」って（笑）。それで僕がやっていたら「こうですよ」って松村さんが一番うまくて。松村さんはきれいな四股を踏まれるんです。
――お二方とも弁護士役ですが、法廷のシーンより接見室でのシーンが多く、ガラス越しに被疑者や被告人と向き合うお芝居が印象的でした。何か裏話はありますか。
松村：声が届かない。
柳楽：そうなんです。届かないんですよね、声が。
松村：すごくガラスが厚くて。本番はマイクとスピーカーが仕込まれているんですが、最初はなしで段取りしてみたら、本当に互いにこう…（ガラスに耳を傾ける動作）。
柳楽：表情から汲み取ってたよね。珍しいケースだと思う。
松村：相手の口が閉じたら、こっちがせりふを言うみたいな（笑）。
柳楽：スタッフさんが途中で気を利かせてくれて。接見室のシーンならではですね。
――ムロツヨシさん演じる京極の初登場も接見室でしたが、普段のムロさんのイメージを覆す圧巻の和彫りと底知れぬ迫力のある役でした。ムロさんのお芝居はいかがでしたか。
柳楽：あのシーンで、ムロさんの刺青を初めて見たんです。正直、ムロさんが京極を演じると聞いたときは、「どうなるんだろう？」という感覚が自分の中にもありました。ただ普段は、皆を笑顔にすることが得意なムロさんが、笑いを一切入れずに悪役に徹している姿は、とても見応えがありますね。
松村：人物が元々持っているユーモアがすごく狂気に見えますよね。
柳楽：確かに。ユーモアのセンスが知性に変わるんですよね。
――九条は、あくまで依頼人の利益を尊重することを信条としている人物です。実際にお二人が仕事の上で大切にしていることはありますか。
松村：僕はとりあえず、やめないぐらいまでハードルを下げていますね。
柳楽：それって、すごく賢いやり方ですよね。現場に行けば、もうOKくらい力を抜けるわけですから。
松村：最悪、サボってしまう気持ちや、手を抜いてしまう時があってもいいから、とにかく“やめない”。これだけやっていると意外とサボらない。
柳楽：大切にしていること…やめない（笑）。今回の撮影は暑い日が多かったので、僕もとにかくまず現場に行くことを大事にしていました。
――柳楽さんは、どういった意気込みで今作の現場に立っていらっしゃいましたか。また、そんな座長・柳楽さんを見て、松村さんはどう感じられましたか。
柳楽：近年、配信の映画やドラマが世界的にも増えていますよね。特に韓国では、世界的なヒット作も多くて、『イカゲーム』がエミー賞を獲ったときは、「そんなことありえるんだ」と驚きました。ただそれと同時に、これは日本の作品でも起こり得ることだと感じました。そうしたことが可能な時代に突入しているという意識を、ちゃんと持って作品に挑んでいます。革新的なことが起こるからワクワクする。座長としての意識はこれまでと変わりはありませんが、未知の世界がまだある気がするから、開拓のしがいがあると感じています。
――そんな柳楽さんの座長ぶりはいかがでしたか。
松村：みんなが100％で同じ点に向かってエネルギーを注ぐことは当たり前なことかもしれないですけど、それ以外の余白的な時間で無理に「頑張りましょう！行きましょうよ！」ではなく、例えば今みたいに目指すところや感謝、会話の中で自然と現場の士気が上がり、みんなの体温が上がっていく。より多くのエネルギーを生み出せる、みんなが同じ方向を自然と向いている。でも、柳楽さんが無理やり引っ張っているわけじゃない。みんなが自発的にエネルギーを高めているように錯覚させてくれる座長。この技術、全組に必要です！（笑）。どうしても撮影とともに疲れていくことはあるし、そことの戦いなんだと思うんですけど、それを起こさせないんです。
柳楽：そう感じてくれるバディだったからキープできているということ。僕は一人で思っていてもその状態にはならないから。だから、僕らは「ナイスバディ」です。どうぞ、ご覧ください（笑）。
九条法律事務所の弁護士・九条のもとに訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなど社会のはぐれ者たち。「依頼人を守るのが弁護士の仕事」という信念から、法の名のもとに彼らの刑を軽くする九条は「悪徳弁護士」として世間から非難を浴びていた。ある日、九条法律事務所に東大法学部を首席で卒業し弁護士となった烏丸真司が訪れ、ともに働くことになる。次々と反社会的な人物の弁護を行い、罪を軽くしていく九条と、疑問を抱きながらも彼のサポートをしていく烏丸。
飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設における虐待、AV出演をめぐるトラブルなど、現代社会の闇を映す多様な事件を通じて、九条と烏丸はどのように依頼人の弁護に向き合うのか。監督を務めるのは土井裕泰氏（『花束みたいな恋をした』『罪の声』『カルテット』）、山本剛義氏、足立博氏。ヒットメーカー・那須田淳氏（『逃げるは恥だが役に立つ』『罪の声』『流星の絆』）がプロデューサーを務める。
■Netflix配信ならでは…ハードな題材にもやりがい「急所を攻められるような作品になればいいな」
――『九条の大罪』のオファーが来た時の感想や原作を読んだ時の作品のイメージを教えていただけますか？
柳楽：那須田さんや土井さん、TBSのレジェンドたちが今回、Netflixで『九条の大罪』をやられるということで、参加できることがすごくうれしかったですし、ワクワクしました。業界としても、ビッグボスたちがいよいよ配信の世界に来るというのは頼りがいも感じるし、面白いなと感じました。
松村：こういった大きな作品にお声がけいただいたことも驚きでしたし、ダークで、ある意味ブラックヒーローを主人公とした作品。緊張感があり張り詰めるような世界観に松村北斗を起用したいと思っていただけたことがありがたくもあり、一瞬“なんでここに松村北斗を、と思ったのだろう”という疑問も最初はありました。どちらかというと、自分にはちょっと臆病なイメージが勝手にあった分、驚きでしたね。
――リアリティーに踏み込んだ原作の中では、時には目を背けたくなるようなシーンも多くありますが、実際に演じた時の感想はいかがですか。
松村：作品には本当に世の中で起きていることもたくさん取り入れられていますが、これだけSNSなどで人と人がつながりやすい時代でも、ダークな実情は遮断されている。でも、この作品を通して、その実情と自分が1回関係性を結ぶ。作品として、こちらが責任を持ってパイプになることで、作品を超えてもっと日常にも物語や登場人物たちの表情、せりふが溶け込んでいくのではないかと思いました。作品に取り上げられる出来事は前向きなことばかりではなかったですが、自分の中では前向きに物語と向き合っていました。
柳楽：実際、起こり得るようなリアリティーのある事件が原作の題材になっているし、そこをしっかり描いている作品だと思うのですが、リアリティーとファンタジー、どこまでの深さで攻めるのかなというのは現場に入る前にすごく気になっていた部分でした。だから、求められているもの、急所を攻められるような作品になればいいなという願いを込めて現場にいました。
――柳楽さんは松村さんや他のキャスト、監督と話し合った部分もありましたか。
柳楽：もちろん監督とも事前に打ち合わせさせていただきました。なによりも僕は北斗くん2人でこの作品のコアになれたということが、一番興奮できた部分だし、強みだと思います。その中で加害者・被害者それぞれを演じられた方たちもとてもすてきな俳優さんが集まっているので、その魅力が存分に発揮できている作品になっていると思います。
――台本をお読みになったときは衝撃もあったかと思います。
柳楽：やっぱり『イカゲーム』が流行ったNetflixですし、そこがきっと会員の方にヒットする部分だったわけですよね。人間の、ちょっと隠してしまうようなところを思いっきりさらけ出すことにカタルシスを感じる人もいるのかな。人間のダークサイドや犯罪を描いている作品を見ることによって“知らぬが仏”“無知は罪”。あ、これはずっと言っているんですけど（笑）。そこを行ったり来たりしながら、目を背けず改めて知るということは成長のきっかけにもなるのかもしれません。リアリティーに挑んでいる作品でもあるので、エンターテインメントとしてだけではなく、事実に触れるという面でも価値があると思います。
――松村さんは役者として十分キャリアを積まれていますが、普段アイドルとしても活動をされています。こういったテーマを扱う作品に出演することに思うところはありますか。
松村：確かにそう考えると、アイドルは「陽」だけを与えられる部分もとても大きい。人を元気にするために手っ取り早い方法を取れたりもしますが、この作品にたどり着いた方のなかでこの作品がどのような幅を持っていくのか楽しみです。これまでいろいろな作品に携わらせていただきましたが、ここまで分かりやすくハードな表現の作品は多くなかったので、僕自身も心拍数につながるような作品だなと感じています。でも、大事なのはそういった肉体のハードさだけじゃなくて、例えば雫のエピソードのように、人生のハードさ、日常のハードさが描かれていて、その淀みの幅が大きい作品だからこそ、映像に衝撃を受けながらこの作品の世界に潜り込んでいただいたとき、表面的なハードさを飛び越えて見ていただけそうだなと思いました.
――AV出演をめぐる問題を扱った雫のエピソードはかなりショッキングですよね。
柳楽：（介護施設における虐待のエピソードに登場する）曽我部と雫のエピソードは、とても印象的でしたね。実際の日常でも起こり得そうな事件が描かれていて、どこか共感できる部分がそれぞれのキャラクターの中に散りばめられている気がします。まったく同じではなくても、人には誰しもユニークな面、時にはダークな面があるものだと思います。だからこそ、どこか不思議と共感してしまうのかもしれません。ぜひ皆さんにも、そんな共感できるポイントをそれぞれの視点で楽しんでいただけたら嬉しいです。
■松村北斗、柳楽優弥は“強烈な教材”役へのチューニング作業に衝撃
――回を追うごとに、お二人が言葉を交わさずとも並んでいるだけで感じることができるバディ感にとてもグッときました。撮影を通して、お互いに最初の印象が変わったなと思う瞬間はありましたか。
松村：柳楽さんは、優しさ・あたたかさを初対面から出してくださって。でも、最初だからこその空気かなと思っていたら、最後までそれを貫いていらっしゃいました。
柳楽：なるほどね、撮影の最後では全然違うとかじゃなかったんだ（笑）。
松村：だんだん疲れてきたり、慣れで変わったりすることもありそうじゃないですか…（笑）。でもいい意味でそういった雑さもアリなのかなと思うんですけど、柳楽さんは本当に一貫して優しさ、あたたかさで現場を包んでいたことが、すごく印象的でした。だから、どちらかというと、変化で言うと九条の変化がすごく僕は記憶に残っていて、九条の変化とともに柳楽さんとの会話も増えていきました。
柳楽：なるほど…。僕はもう最初のイメージから変わらなくて、とても良いイメージのままです。北斗くんが自然体で現場にいてくれたから一緒にいて自然と安心感を抱きました。6ヶ月間共に作品のテーマに沿った緊張感をキープできたのは、北斗くんがバディだったからだと思います。本当に最高でした。
――撮影中にはお互い、この演技に助けられたなと刺激を受けた部分はありましたか。
松村：ずっとです。真似をするかと言えば絶対に違いますが、僕は柳楽さんをずっと強烈な教材みたいな感じで見続けていました。最初に撮影したシーンの前、初めて九条が生まれます、というタイミングのチューニング作業が今でも忘れられません。ちょっとずつ自分の感覚の中で九条というキャラクターをずらしていき、それを土井さんが「あ、今の九条です」とキャラクターの置き所と幅を一度決めたら、そこを中心に本当にずっと九条なんですよ。もちろんみんな、僕も「こうかな」とやってみることはありますが…あれを自分もできるようになったらすごいだろうな。できるようになりたいです。
柳楽：北斗くんも普段、やっているんじゃない？
松村：「こういうキャラです」と言われて、一生懸命応えてみたりはするんですけどね…。
――柳楽さんは改めて松村さんとのご共演の感想はいかがですか。
柳楽：うれしかったですね。北斗くんが出演される作品は、話題作ばかりですよね。日本アカデミー賞も本当におめでとうございます。そういったタイミングでご一緒できていることは、とても幸せなことだと感じています。しかも今回は、こういうキャラクター同士のバディものを、良い空気感のなかで6ヶ月間一緒に乗り越えることできました。6ヶ月という時間を、好きな人と共有できたというのは、とても幸せなことだったなと思います。俳優としても、もちろん尊敬できる部分もたくさんあるし、年齢とか関係なくご一緒できて本当によかったです。
――初共演ということでも、印象に残っている撮影中のエピソードはありますか。
松村：四股（しこ）。やっぱりあれは良かったですよね。朝、1シーン目を撮る前に1分ぐらいの四股を踏む時間が途中から生まれて。そこでかなりよりバディ感が増してきた。
柳楽：四股練でね（笑）。スタッフの皆さんも加わって…。
松村：みんなで後ろの裏ももとかの筋肉を刺激してから現場に入る。代謝を上げて脳を動かしました。
――それはどなたが発案されたんですか。
柳楽：元々、北斗くんは空手をやっていて、僕も武道を習っているので「あれ、四股いいんじゃない？」って（笑）。それで僕がやっていたら「こうですよ」って松村さんが一番うまくて。松村さんはきれいな四股を踏まれるんです。
――お二方とも弁護士役ですが、法廷のシーンより接見室でのシーンが多く、ガラス越しに被疑者や被告人と向き合うお芝居が印象的でした。何か裏話はありますか。
松村：声が届かない。
柳楽：そうなんです。届かないんですよね、声が。
松村：すごくガラスが厚くて。本番はマイクとスピーカーが仕込まれているんですが、最初はなしで段取りしてみたら、本当に互いにこう…（ガラスに耳を傾ける動作）。
柳楽：表情から汲み取ってたよね。珍しいケースだと思う。
松村：相手の口が閉じたら、こっちがせりふを言うみたいな（笑）。
柳楽：スタッフさんが途中で気を利かせてくれて。接見室のシーンならではですね。
――ムロツヨシさん演じる京極の初登場も接見室でしたが、普段のムロさんのイメージを覆す圧巻の和彫りと底知れぬ迫力のある役でした。ムロさんのお芝居はいかがでしたか。
柳楽：あのシーンで、ムロさんの刺青を初めて見たんです。正直、ムロさんが京極を演じると聞いたときは、「どうなるんだろう？」という感覚が自分の中にもありました。ただ普段は、皆を笑顔にすることが得意なムロさんが、笑いを一切入れずに悪役に徹している姿は、とても見応えがありますね。
松村：人物が元々持っているユーモアがすごく狂気に見えますよね。
柳楽：確かに。ユーモアのセンスが知性に変わるんですよね。
――九条は、あくまで依頼人の利益を尊重することを信条としている人物です。実際にお二人が仕事の上で大切にしていることはありますか。
松村：僕はとりあえず、やめないぐらいまでハードルを下げていますね。
柳楽：それって、すごく賢いやり方ですよね。現場に行けば、もうOKくらい力を抜けるわけですから。
松村：最悪、サボってしまう気持ちや、手を抜いてしまう時があってもいいから、とにかく“やめない”。これだけやっていると意外とサボらない。
柳楽：大切にしていること…やめない（笑）。今回の撮影は暑い日が多かったので、僕もとにかくまず現場に行くことを大事にしていました。
――柳楽さんは、どういった意気込みで今作の現場に立っていらっしゃいましたか。また、そんな座長・柳楽さんを見て、松村さんはどう感じられましたか。
柳楽：近年、配信の映画やドラマが世界的にも増えていますよね。特に韓国では、世界的なヒット作も多くて、『イカゲーム』がエミー賞を獲ったときは、「そんなことありえるんだ」と驚きました。ただそれと同時に、これは日本の作品でも起こり得ることだと感じました。そうしたことが可能な時代に突入しているという意識を、ちゃんと持って作品に挑んでいます。革新的なことが起こるからワクワクする。座長としての意識はこれまでと変わりはありませんが、未知の世界がまだある気がするから、開拓のしがいがあると感じています。
――そんな柳楽さんの座長ぶりはいかがでしたか。
松村：みんなが100％で同じ点に向かってエネルギーを注ぐことは当たり前なことかもしれないですけど、それ以外の余白的な時間で無理に「頑張りましょう！行きましょうよ！」ではなく、例えば今みたいに目指すところや感謝、会話の中で自然と現場の士気が上がり、みんなの体温が上がっていく。より多くのエネルギーを生み出せる、みんなが同じ方向を自然と向いている。でも、柳楽さんが無理やり引っ張っているわけじゃない。みんなが自発的にエネルギーを高めているように錯覚させてくれる座長。この技術、全組に必要です！（笑）。どうしても撮影とともに疲れていくことはあるし、そことの戦いなんだと思うんですけど、それを起こさせないんです。
柳楽：そう感じてくれるバディだったからキープできているということ。僕は一人で思っていてもその状態にはならないから。だから、僕らは「ナイスバディ」です。どうぞ、ご覧ください（笑）。