今日4月1日(水)も雨具が欠かせません。低気圧に伴う雨雲が沖縄や九州から東北まで次第に広がります。太平洋側を中心に本降りになることもあるでしょう。

再び低気圧が近づく

昨日31日(火)に荒れた天気をもたらした低気圧は、日本の東へ離れつつあります。

今日4月1日(水)は、別の低気圧が西から近づき、再び雨の範囲が広がるでしょう。

沖縄や九州から近畿は午前中から雨の所が多く、東海や北陸、関東甲信も午後は次第に雨となりそうです。太平洋側を中心に、本降りになることもあるでしょう。昨日ほどではないものの、沿岸は風が強めに吹きそうです。東北は夕方から夜の帰宅時間帯にかけて雨の所が増えてくるでしょう。北海道はおおむね晴れそうです。





特に、沖縄や九州南部では、低気圧や前線が近くを通るため雨雲や雷雲が発達しやすくなります。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には、道路が冠水するような激しい雨が降るでしょう。

最高気温 西日本は前日より大幅に低下 上着が必要に

西日本では、昨日31日とは一転して、ヒンヤリしそうです。

最高気温は、九州から近畿にかけて昨日より大幅に低く、この時期としても低めとなるでしょう。昼間も、トレンチコートなどの上着が必要になりそうです。東海や北陸、関東も、昨日ほど上がらないでしょう。雨が本降りになると、体感温度はさらに下がりそうです。東北と北海道は、昨日と同じか高く、晴れる北海道は過ごしやすい陽気でしょう。