その名の通り、山あり谷ありでした――。

須磨浦山上遊園（神戸市須磨区）の山頂までを往復する「須磨浦カーレーター」が運行開始から６０年を迎えた。利用客の落ち込みから一時は廃止も検討されたが、そのレトロ感がＳＮＳで「バズり」（話題になり）、「日本一乗り心地が悪い乗り物」という自虐的な売り文句も相まって利用者が急増した。若者世代からインバウンド客までこぞって訪れ、神戸の老舗遊園地が再び脚光を浴びている。（森知恵子）

運行開始は１９６６年（昭和４１年）３月１８日。山陽電鉄須磨浦公園駅からロープウェーで山を登った先に乗り場がある。２人乗りのカゴのような車両に乗り込み、全長約９１メートルの傾斜をガタゴトと登り、時折、激しい揺れに襲われながら約２分２０秒で園内の山頂に到着する。

同園を運営する山陽電鉄によると、全国でカーレーターを運行しているのはここだけ。利用客は「まるでアトラクションみたいだ」と称賛し、親しみを込めて「日本一乗り心地が悪い乗り物」と呼ぶ。

あまたの遊園地と同じく、同園も利用客の減少にあえいだ。

ロープウェーの利用客は１９６９年度に約８０万人いたが、８９年度には約３０万人に。コロナ禍の２０２０年度はピーク時の１０分の１以下の約７万２０００人まで落ち込み、以降２３年度までは１０万〜１６万人の利用にとどまった。利用者の減少や設備維持の観点から、一時はカーレーターをエスカレーターに変えることを検討したこともあった。

「捨てる神あれば拾う神あり」なのか。「Ｚ世代」が中心となって牽引（けんいん）する昨今の昭和レトロブームで、同園が再評価された。

１周約５５分で回る３階の喫茶店でクリームソーダを飲みながら景色を望める「回転展望閣」や、約３０００枚のドーナツ盤（レコード）を聞けるジュークボックス、地上約３〜８メートルの高さを自転車をこいで１周する「サイクルモノレール」、ブランコのような観光リフト……。それらが若者世代に受け、台湾など海外からの観光客も多く訪れたことで、２５年度の利用客は約２７万人と「Ｖ字回復」している。

３月１８日には、カーレーターの還暦を祝って、期間限定の赤いちゃんちゃんこの装飾を施した２台が登場し、除幕式が行われた。来園者には記念品も配られ、多くの人が、日本一悪い乗り心地を体感しようと列を作った。

大阪府摂津市のパート従業員（４９）は「ユーチューブで動画を見てすごい乗り物があることを知り、ぜひ乗ってみたかった」と笑顔だった。

山陽電鉄の伊東正博社長は「山あり谷あり色々なことがあったが、これからも７０年、８０年、そして１００年を迎えられるように頑張っていきたい。昔ながらのものでも素晴らしいものがあるとＰＲしていく」と胸を張った。