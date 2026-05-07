女性向けゲーム『ブレイクマイケース』が、リリース2周年を記念した期間限定イベント『ブレイクマイケース 2nd Anniversary -Dualism-』を本日5月7日より開始した。 （関連：『ブレイクマイケース』初の大型イベント夜の部詳細レポライブや朗読劇で彩られたAporiaの世界へ） 本イベントは“Dualism”をコンセプトに据え、前半／後半の2部構成でストーリーが配信される。Aporia