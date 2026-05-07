常に人手不足の職場では、おめでたいライフイベントですら歓迎されないことがあるようだ。投稿を寄せた東京都の40代女性が、上司に結婚報告をした時のこと。人が不足しているのは重々承知の上、「名前が変わるし結婚休暇も申請したいので結婚報告した」という。ところが……。「はぁぁ…」結婚報告にされた衝撃の反応返ってきたのは祝福の言葉ではなく、あからさまな落胆だった。「（上司は）『はぁぁ…』とため息。“おめでとう”