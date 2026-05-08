「月間ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ」３・４月度の月間大賞の公開選考会が７日、ライブ配信され、６球団の候補選手の中から阪神・高橋遙人投手が月間大賞に選出された。高橋は今年から新設された特別賞・Ｍｒ．ＺＥＲＯも受賞。月間Ｅｎｅｒｇｙ賞は広島の平川蓮外野手。同賞は公式記録員が勝利に最も貢献した選手をノミネートして月間単位でチーム別に集計を行い６人の代表選手を選出。審査員の元阪神・鳥谷敬氏、元巨人・高