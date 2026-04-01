◆【大逆転】エリートと泥臭い人の決定的な違い…どん底だった江戸川乱歩が成功したワケ

眠れなくなるほど面白い文豪42人の生き様。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、少ないかもしれない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文芸作品が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』（ダイヤモンド社）。ヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な文豪たちの知られざる生き様”を大公開！

29歳でデビュー

芽が出たのは40歳ごろの遅咲き作家

江戸川乱歩（えどがわ・らんぽ 1894〜1965年）三重生まれ。本名・平井太郎。早稲田大学政治経済学部卒。代表作は『D坂の殺人事件』『怪人二十面相』『人間椅子』など。日本の推理小説の先駆者として知られる。幼いころは母親が海外の探偵小説や日本の怪奇小説などを読み聞かせた。造船所や貿易会社、ラーメンの屋台などさまざまな職を転々とするが、推理小説への情熱は冷めず、大正12（1923）年、『二銭銅貨』でデビューして一躍注目を集める。その後、探偵小説や怪奇小説を次々と発表し、日本のミステリー文学に多大な影響を与える。昭和40（1965）年、くも膜下出血により70歳で死去。

時代の最先端を行く

雑誌で果たした運命のデビュー

江戸川乱歩は、29歳で作家デビューしました。大正9（1920）年創刊で30年にわたり、ミステリー小説やファッション、スポーツなど最先端の大衆文化の記事を掲載し、大正から昭和初期のモダニズムを代表するような雑誌『新青年』に、短編小説『二銭銅貨』が掲載されたのが作家としてのスタートです。

自身のリアルな苦労を

エンタメに昇華させたテーマ選び

お金もろくにない、生活に行き詰まった青年2人が、偶然手にした紙切れに書かれた暗号をもとにお宝を探すというストーリー。仕事でいろいろと苦労した乱歩が、「お金」をテーマにした小説をデビュー作品の題材に選んだというのは、なんだか面白いですね。

【解説】自身の「苦労やコンプレックス」を

価値に転換する

乱歩がデビュー作のテーマに「お金」を選んだというエピソードは、ビジネスにおいて非常に重要な示唆を与えてくれます。私たちはつい、自分の失敗やコンプレックスを隠そうとしてしまいます。しかし乱歩は、自身が直面していた「生活苦」という切実な課題を、ミステリーというエンターテインメントに昇華させました。

ビジネスの現場でも、自らが泥臭く経験した苦難や悩みこそが、顧客の深い共感を呼ぶ商品開発や、説得力のあるプレゼンテーションの源泉となるのです。

等身大の「リアルな課題」から

イノベーションは生まれる

背伸びをして高尚なテーマを掲げるのではなく、自分自身が実感している身近な課題に向き合うこと。これは、現代の新規事業創出やマーケティングの鉄則でもあります。

乱歩の作品が当時の読者の心を掴んだのは、暗号解読という知的な面白さに加え、底辺を生きる青年たちのリアルな生活感が読者の共感を呼んだからです。自身の生々しい体験から抽出された一次情報ほど、ビジネスにおいて強力な武器になるものはありません。

「遅咲き」を恐れず

戦うべき土俵を見極める

29歳でデビューし、作家として大成したのが40歳頃という乱歩のキャリアは、変化の激しい現代を生きる私たちに「焦る必要はない」という勇気を与えてくれます。重要なのは、自身の感性とマッチする『新青年』という最先端の舞台（市場）を見つけ出したことです。

すぐに結果が出なくても、自分の持ち味が最大限に活きる「勝てる土俵」を冷静に見極め、そこに自身のリアルな経験を投下し続けること。それこそが、長期的なキャリアを切り拓く確かな戦略と言えるでしょう。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。