業績悪化でも「お気に入り社員だけを無条件に優遇」 現場に丸投げの会社に30代男性がうんざり

会社への不満が溜まりに溜まると、従業員の心は完全に離れてしまう。

「毎年のように複数の退職者が出ています。新入社員はいなく、定着よりも売り上げ至上主義です」

投稿を寄せた30代男性（教育関連・講師）は、勤務先のやばい実態についてそうこぼす。定着率が悪く、深刻な人手不足に陥っているようだ。（文：篠原みつき）

「現場の人間が疲弊しきっているにも関わらず……」

人員が足りない職場は、当然ながら従業員の負担は重くなる。しかし

「現場の人間が疲弊しきっているにも関わらず、その対応策を現場に考えさせます」

全てを現場の人間に丸投げでは、心身共に疲弊して当然だろう。しかも、会社の業績自体も傾いているという。

「会社の業績が全盛期を大きく下回っているのに、一部のお気に入り社員だけを無条件に優遇、昇格しています」

「さらに、上層部は責任を取っていません。まともな企業であれば、降格人事や減給もありえるところ、経営陣が変わることはありません。それどころか、気に入らない社員たちを冷遇し、重箱の隅を楊枝でほじくるような荒さがしをする始末です」

責任を取らない経営陣が、好き嫌いで評価を決める体制がまかり通っているようだ。これでは真面目に働く気にもなれないだろう。男性によれば、「労基違反も繰り返し、一向に是正しません」とのことで、それもこの1〜2年の出来事だそう。

このままでは現場が完全に崩壊するのも時間の問題と言えそうだ。

※キャリコネニュースでは「この会社、色んな意味でやばい」と思った瞬間をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/E9FDHAR4