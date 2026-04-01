「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）

待ちに待った瞬間だった。本拠地開幕戦の大切な“記念日”に快勝。３年ぶりの開幕４連勝で単独首位に躍り出た。現役時代に躍動し、ファンを喜ばせた神宮球場での“初陣”。ヤクルト・池山監督は「（神宮初戦で）勝利というのは、うれしい」と会心の笑みを浮かべた。

二回に執念を見せた。２死一塁から岩田が二盗に成功し、続く遊ゴロの伊藤が一塁にヘッドスライディング。遊撃・勝田の一塁への送球がそれ、無安打で１点を先制。足を絡め、相手の隙を突くブンブン丸野球がさく裂した。

神宮開幕戦は、つば九郎復活のメモリアルデーになった。国民的球団マスコットが休止していた活動を再開した。指揮官は「今年は、つば九郎も帰ってきて、より盛り上がるはず」と勢いに乗り、飛躍のきっかけにする構えだ。

新人監督の開幕４連勝は、１９９９年の若松勉監督以来２７年ぶりだ。「連勝は続けられるに越したことないんだけど。しっかりとした野球を、また明日お見せできるように」と表情を引き締める。昨季最下位のツバメ軍団が逆襲に向けた一歩を踏み出した。