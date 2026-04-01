かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

©ABCテレビ

4月1日（水）は、岩尾望、草薙航基、吉住、おいでやす小田が来店。孤独を愛する芸人たちが、陽キャな人たちへの違和感や、学生時代の悲しいエピソード、孤独死への考え方などをぶっちゃける。

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スタジオでは、旅行も食事もひとりの方が感動できるというTHE W優勝経験もある吉住が、女芸人４人で韓国に行った時のエピソードを披露。最初は楽しかったものの、名所でも何でもない場所でまでキメ顔をしてやたらと写真を撮る女芸人たちに、「どういうつもりなんだろう？」と感じたという。写真を撮るのがホントに嫌な吉住が「やめない？」と提案すると、女芸人たちは「思い出に残したくな～い？」と返してきたが、彼女たちが撮った写真を見ると、加工アプリでゴリゴリに加工されていた。「それって思い出そのままじゃない訳じゃないですか？」と怒る吉住に、濱家は「厳しいなぁ」と声をあげ……。

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一方、岩尾はパリやバルセロナに一人で行き、凱旋門やサグラダ・ファミリアでも写真を撮ったが、風景写真ばかりのため、「（ネットで）拾ってきた画像と何がちゃうねん」と感じたという。タイにもひとりで行きひとりでゾウに乗ったが、自分視点で写真を撮っていたため、「ただグレーの高いとこに座ってゆーっくり動いてるだけの自分」が写っていたと明かし、スタジオを驚かせた。

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「老後どうする？」のトークでは、岩尾が「草薙とか吉住とかの世代でひとりを愛するって言ってるのは共感されるけど、俺は50歳やからここからはノンフィクションみたいな感じになってくる。おひとり様じゃなく独居老人にスライドしていく感じがあるから、その怖さはある」と吐露。吉住も「目を背けないぞという気持ちで孤独死と向き合っている」と明かし、YouTubeなどで孤独死について調べていると話す。また、自分が孤独死した時の姿を知り合いに見られないよう、知り合いをまいて帰っていると語ると、濱家からは「猫やん！」と突っ込みがはいっていた。

このほか、「今日から新年度！はじめたいことランキング発表」のトピックでは、ヒゲ脱毛を始めた岩尾が「将来介護をしてもらうなら下の毛もないほうがいいんじゃないか」と考え始めていると吐露。山内は「岩尾さんは終活に入られた」とツッコむ。かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。1日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。