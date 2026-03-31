HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、ゲスト出演したILLITのIROHAが、自身の練習生時代の壮絶な経験を明かした。

【映像】IROHAの練習生時代

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第6話からは第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開ける。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。

練習中に泣き崩れる候補生たちの姿を見たIROHAは、「やっぱり、自分の中では全力で、これ以上ないって思ってるのに、『なんで全力出さないの？』って、本当に同じような状況で言われたことがあって」と、自らの過去を重ね合わせた。さらに「それで私も泣きながらやって、過呼吸みたいになりそうになりながらやったら、本当に、動画で見たら一番最後にやったのが一番上手くできてて」と告白。

限界を突破した経験を持つIROHAは、「本当に苦しいけど、それを超えたら、やっぱりもっといいパフォーマンスが作れるんだなって思ってましたね」と語り、今まさに苦境に立つ候補生たちにエールを送った。この重みのある言葉に、ヒコロヒーも「なるほどなー。もうみんなやっぱり乗り越えることなんですね」と深く感銘を受けていた。